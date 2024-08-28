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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 14:53 | Обновлено 28 августа 2024, 14:57
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Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера

Известный тренер – о перспективах «горняков»

28 августа 2024, 14:53 | Обновлено 28 августа 2024, 14:57
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Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о готовности донецкого «Шахтера» к выступлениям в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Сейчас «горняки» не впечатляют даже на внутренней арене. Особенно беспокоят их командные действия в обороне. Самое обидное, что речь идет об игроках, выступающих и за сборную Украины, которую уже в сентябре ждут экзамены в Лиге наций. И если после провала в последнем туре УПЛ в Александрии в «Шахтере» не поработают оперативно над исправлением ошибок, то трудно будет избежать неприятностей на всех «фронтах», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич назвал игрока, который станет лидером «Динамо».

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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