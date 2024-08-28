Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о готовности донецкого «Шахтера» к выступлениям в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Сейчас «горняки» не впечатляют даже на внутренней арене. Особенно беспокоят их командные действия в обороне. Самое обидное, что речь идет об игроках, выступающих и за сборную Украины, которую уже в сентябре ждут экзамены в Лиге наций. И если после провала в последнем туре УПЛ в Александрии в «Шахтере» не поработают оперативно над исправлением ошибок, то трудно будет избежать неприятностей на всех «фронтах», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич назвал игрока, который станет лидером «Динамо».