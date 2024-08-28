Легендарный тренер назвал игрока, который станет лидером Динамо

Бывший главный тренер сборной Украины, а также среди прочего легендарных «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич высказал мнение о работе в «Динамо» Киев Александра Шовковского.

«Несмотря на вылет от «Зальцбурга» следует отдать должное рулевому динамовцев Александру Шовковскому за проделанную работу. Под его руководством киевляне стали действовать более разнообразно, возросла командная скорость, прибавили функционально, что позволяет поддерживать высокий темп. Сейчас динамовцы больше заточены на позиционное наступление. Конечно, этот прогресс был бы невозможен без прогресса отдельных исполнителей.

Кого имею ввиду? В обороне, прежде всего, юного Михавко с его феноменальным первым пасом, на мой взгляд, через год-два, он может стать одним из лидеров «Динамо», которого захотят видеть у себя именитые европейские клубы, а также Кабаева, Шапаренко, Пихаленка», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич оценил игру киевлян в Лиге чемпионов.