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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовцам не хватило атакующей мощи»
Лига чемпионов
28 августа 2024, 11:13 |
1302
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовцам не хватило атакующей мощи»

Бывший тренер сборной Украины оценил игру киевлян в Лиге чемпионов

28 августа 2024, 11:13 |
1302
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовцам не хватило атакующей мощи»
УПЛ. Мирон Маркевич

Сыграв вничью в Австрии с «Зальцбургом» – 1:1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» по итогам двух поединков сошли с дистанции и продолжат выступать в менее престижной Лиге Европы.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил выступление киевлян и рассказал чего можно ожидать от «Шахтера» в групповом раунде самого престижного континентального футбольного турнира:

– Несмотря на вылет от «Зальцбурга» следует отдать должное рулевому динамовцев Александру Шовковскому за проделанную работу. Под его руководством киевляне стали действовать более разнообразно, возросла командная скорость, прибавили функционально, что позволяет поддерживать высокий темп. Сейчас динамовцы больше заточены на позиционное наступление. Конечно, этот прогресс был бы невозможен без прогресса отдельных исполнителей.

– Кого вы имеете в виду?

– В обороне, прежде всего, юного Михавко с его феноменальным первым пасом, на мой взгляд, через год-два, он может стать одним из лидеров «Динамо», которого захотят видеть у себя именитые европейские клубы, а также Кабаева, Шапаренко, Пихаленка.

– Чего тогда не хватило динамовцам, чтобы пройти «Зальцбург», который отнюдь не относится к топ-командам?

– Реализации голевых моментов. По итогам двух поединков киевляне чаще создавали угрозы, чем соперник, но «Зальцбург» забил трижды, тогда, как динамовцы отличились лишь однажды. Если «Динамо» хочет быть на виду в еврокубках, то должно усилиться фактурным нападающим, который бы цеплялся за мяч, создавал давление на оборону визави. Вспомните хотя бы вчерашний поединок в Зальцбурге. Гости подали более десяти угловых, но хозяева без труда выигрывали «второй этаж». Хотя, в общем, динамовцы достойно выступили на первых этапах Лиги чемпионов, пройдя «Партизан» и «Глазго Рейнджерс».

– Чего можно ожидать от «Динамо» в Лиге Европы?

– Киевляне должны выйти из группы, конечно, при условии, что сохранят всех ключевых исполнителей и обойдется без травм. Все же, по еврокубковым меркам нельзя сказать, что у них длинная скамейка запасных.

– Тогда напоследок, как вы оцениваете перспективы в групповом раунде Лиги чемпионов еще одного представителя Украины – «Шахтера»?

– Сейчас «горняки» не впечатляют даже на внутренней арене. Особенно беспокоят их командные действия в обороне. Самое обидное, что речь идет об игроках, выступающих и за сборную Украины, которую уже в сентябре ждут экзамены в Лиге наций. И если после провала в последнем туре УПЛ в Александрии в «Шахтере» не поработают оперативно над исправлением ошибок, то трудно будет избежать неприятностей на всех «фронтах».

Ранее известный эксперт Вячеслав Заховайло оценил вылет «Динамо» из ЛЧ.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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