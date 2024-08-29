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Лига конференций Квалификация
Серветт
29.08.2024 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 1
Челси Проходит дальше
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Лига конференций
29 августа 2024, 23:27 | Обновлено 29 августа 2024, 23:39
509
0

Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК

В Лиге конференций Серветт выиграл у синих 2:1, но этого недостаточно

29 августа 2024, 23:27 | Обновлено 29 августа 2024, 23:39
509
0
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 августа состоялся ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

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На стадионе Стад де Женев в швейцарской Женеве местный клуб Серветт обыграл лондонский Челси со счетом 2:1.

Однако в основной раунд ЛК прошел Челси, так как в первом матче лондонский клуб одержал победу в два мяча (2:0).

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел в основе и был заменен на 73-й минуте. Украинец в первом тайме заработал пенальти, который реализовал Кристофер Нкунку. Хозяева поля затем забили два гола, но этого оказалось недостаточно.

Челси узнает соперников в основе Лиги конференций во время жеребьевки, которая пройдет 30 августа в Монако.

🏆 Ліга конференций Q4

4-й раунд. Ответный матч. 29 августа

Серветт (Швейцария) – Челси (Англия) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Гийемено, 32, Кривелли, 72 – Нкунку, 14 (пен)

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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