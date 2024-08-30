Вечером 29 августа состоялся ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На стадионе Стад де Женев в швейцарской Женеве местный клуб Серветт обыграл лондонский Челси со счетом 2:1. Однако в основной раунд ЛК прошел Челси, так как в первом матче лондонский клуб одержал победу в два мяча (2:0).

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел в основе и был заменен на 73-й минуте. Украинец в первом тайме заработал пенальти, который реализовал Кристофер Нкунку. Хозяева поля затем забили два гола, но этого оказалось недостаточно.

🏆 Ліга конференций Q4

4-й раунд. Ответный матч. 29 августа

Серветт (Швейцария) – Челси (Англия) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Гийемено, 32, Кривелли, 72 – Нкунку, 14 (пен)

Видео голов и обзор матча