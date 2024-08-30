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Серветт
29.08.2024 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 1
Челси Проходит дальше
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Лига конференций
30 августа 2024, 04:57 | Обновлено 30 августа 2024, 05:26
265
0

Серветт – Челси – 2:1. Как Мудрик заработал пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

30 августа 2024, 04:57 | Обновлено 30 августа 2024, 05:26
265
0
Серветт – Челси – 2:1. Как Мудрик заработал пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 августа состоялся ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На стадионе Стад де Женев в швейцарской Женеве местный клуб Серветт обыграл лондонский Челси со счетом 2:1. Однако в основной раунд ЛК прошел Челси, так как в первом матче лондонский клуб одержал победу в два мяча (2:0).

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел в основе и был заменен на 73-й минуте. Украинец в первом тайме заработал пенальти, который реализовал Кристофер Нкунку. Хозяева поля затем забили два гола, но этого оказалось недостаточно.

🏆 Ліга конференций Q4

4-й раунд. Ответный матч. 29 августа

Серветт (Швейцария) – Челси (Англия) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Гийемено, 32, Кривелли, 72 – Нкунку, 14 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Кривелли (Серветт).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Jeremy Guillemenot (Серветт).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Челси).
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Серветт Михаил Мудрик Челси Кристофер Нкунку Лига конференций видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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