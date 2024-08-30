Серветт – Челси – 2:1. Как Мудрик заработал пенальти. Видео голов и обзор
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Вечером 29 августа состоялся ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.
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На стадионе Стад де Женев в швейцарской Женеве местный клуб Серветт обыграл лондонский Челси со счетом 2:1. Однако в основной раунд ЛК прошел Челси, так как в первом матче лондонский клуб одержал победу в два мяча (2:0).
Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел в основе и был заменен на 73-й минуте. Украинец в первом тайме заработал пенальти, который реализовал Кристофер Нкунку. Хозяева поля затем забили два гола, но этого оказалось недостаточно.
🏆 Ліга конференций Q4
4-й раунд. Ответный матч. 29 августа
Серветт (Швейцария) – Челси (Англия) – 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Гийемено, 32, Кривелли, 72 – Нкунку, 14 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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