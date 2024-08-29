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Лига конференций Квалификация
Серветт
29.08.2024 21:30 - : -
Челси
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Лига конференций
29 августа 2024, 12:28 |
138
0

Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч квалификации Лиги конференций начнется в 21:30 

29 августа 2024, 12:28 |
138
0
Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 29 августа, состоится ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25, в котором сыграют «Сарветт» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе Стад де Женев. Начало запланировано в 21:30 по Киеву.

В первом матче лондонцы одержали убедительную победу со счетом 2:0. Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это был первый выход в старте «Челси» под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

(плеер на трансляцию будет добавлен перед началом матча)

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Серветт Михаил Мудрик Челси Лига конференций смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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