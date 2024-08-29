Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч квалификации Лиги конференций начнется в 21:30
Сегодня, 29 августа, состоится ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25, в котором сыграют «Сарветт» и «Челси».
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Матч состоится на стадионе Стад де Женев. Начало запланировано в 21:30 по Киеву.
В первом матче лондонцы одержали убедительную победу со счетом 2:0. Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это был первый выход в старте «Челси» под руководством нового главного тренера Энцо Марески.
Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
(плеер на трансляцию будет добавлен перед началом матча)
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