Сегодня, 29 августа, состоится ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25, в котором сыграют «Сарветт» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе Стад де Женев. Начало запланировано в 21:30 по Киеву.

В первом матче лондонцы одержали убедительную победу со счетом 2:0. Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это был первый выход в старте «Челси» под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

(плеер на трансляцию будет добавлен перед началом матча)