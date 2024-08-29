Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серветт – Челси. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций Квалификация
Серветт
29.08.2024 21:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
29 августа 2024, 11:59 | Обновлено 29 августа 2024, 12:10
128
0

Серветт – Челси. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 29 августа в 21:30

29 августа 2024, 11:59 | Обновлено 29 августа 2024, 12:10
128
0
Серветт – Челси. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

29 августа на Стад де Женев в швейцарской Женеве пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Серветт встретится с Челси. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Серветт

Команда Серветт в прошлом сезоне отступила на одну позицию в швейцарском чемпионате, проиграв дуэль Лугано за второе место. При этом компенсацией стало завоевание национального кубка – в финале, в затяжной серии пенальти Серветт обыграл как раз Лугано. Но теперь швейцарский клуб стартовал не в квалификации Лиги чемпионов, а лишь в отборе к Лиге Европы.

В Лиге Европы жребий свел Серветт с опытной и сильной Брагой. На выезде швейцарская команда сыграла в нулевую ничью, а дома уступила 1:2. Так что пришлось перемещаться в еще менее рейтинговый турнир – Лигу конференций. Подопечные Томаса Хэберли напоролись на самого статусного соперника – Челси. В первом матче в Англии Серветт продержался чуть больше тайма, но в итоге уступил 0:2.

Челси

Клуб Челси в прошлом сезоне сумел прибавить. Потратив массу средств и пригласив опытного и успешного (как раз в Лондоне с Тоттенхэмом) тренера Маурицио Почеттино, синие поднялись только на шестое место. Более того, победа Манчестер Юнайтед в Кубке Англии отправила Челси только в Лигу конференций.

В новом сезоне лондонский клуб стартовал с новым наставником Энцо Мареской. И с переполненным составом, где фигурирует более четырех десятков футболистов. В итоге тому же Стерлингу запрещали тренироваться с основной обоймой, а Галлахера продавали практически против его воли. При этом лондонский клуб приобрел новых футболистов – Педру Нету и Жоау Феликса – каждый стоил по 50 и более миллионов.

Новый сезон начался для Челси с поражения 0:2 от Манчестер Сити. В Лиге конференций синие обыграли швейцарцев со счетом 2:0, а затем покуражились в АПЛ на поле Вулверхэмптона (6:2).

Статистика личных встреч

На прошлой неделе команды провели первый очный матч. Челси одержал победу со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит, что швейцарский клуб чем-то озадачит хозяев поля. Ожидаем новой победы гостей из Туманного Альбиона, которые начали ловить кураж (коэффициент – 1.65).

Прогноз Sport.ua
Серветт
29 августа 2024 -
21:30
Челси
Победа Челси 1.65 Сделать ставку
По теме:
Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
ПАЛЯНИЦА: «Увидим, чего стоит атака Кривбасса без Принса Аду»
Минус шесть. У Бетиса серьезные кадровые потери перед игрой с Кривбассом
прогнозы Лига конференций прогнозы на футбол Серветт Челси Михаил Мудрик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Футбол | 29 августа 2024, 07:05 12
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали

У наставника «Ромы» и Бриана Кристанте возник конфликт

Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 29 августа 2024, 06:23 123
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25

Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии ЛЧ

С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 28.08.2024, 12:54
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа
Футбол | 29.08.2024, 12:30
Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа
Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Футбол | 29.08.2024, 09:46
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 166
Футбол
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем