Серветт – Челси. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

29 августа на Стад де Женев в швейцарской Женеве пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Серветт встретится с Челси. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Серветт

Команда Серветт в прошлом сезоне отступила на одну позицию в швейцарском чемпионате, проиграв дуэль Лугано за второе место. При этом компенсацией стало завоевание национального кубка – в финале, в затяжной серии пенальти Серветт обыграл как раз Лугано. Но теперь швейцарский клуб стартовал не в квалификации Лиги чемпионов, а лишь в отборе к Лиге Европы.

В Лиге Европы жребий свел Серветт с опытной и сильной Брагой. На выезде швейцарская команда сыграла в нулевую ничью, а дома уступила 1:2. Так что пришлось перемещаться в еще менее рейтинговый турнир – Лигу конференций. Подопечные Томаса Хэберли напоролись на самого статусного соперника – Челси. В первом матче в Англии Серветт продержался чуть больше тайма, но в итоге уступил 0:2.

Челси

Клуб Челси в прошлом сезоне сумел прибавить. Потратив массу средств и пригласив опытного и успешного (как раз в Лондоне с Тоттенхэмом) тренера Маурицио Почеттино, синие поднялись только на шестое место. Более того, победа Манчестер Юнайтед в Кубке Англии отправила Челси только в Лигу конференций.

В новом сезоне лондонский клуб стартовал с новым наставником Энцо Мареской. И с переполненным составом, где фигурирует более четырех десятков футболистов. В итоге тому же Стерлингу запрещали тренироваться с основной обоймой, а Галлахера продавали практически против его воли. При этом лондонский клуб приобрел новых футболистов – Педру Нету и Жоау Феликса – каждый стоил по 50 и более миллионов.

Новый сезон начался для Челси с поражения 0:2 от Манчестер Сити. В Лиге конференций синие обыграли швейцарцев со счетом 2:0, а затем покуражились в АПЛ на поле Вулверхэмптона (6:2).

Статистика личных встреч

На прошлой неделе команды провели первый очный матч. Челси одержал победу со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит, что швейцарский клуб чем-то озадачит хозяев поля. Ожидаем новой победы гостей из Туманного Альбиона, которые начали ловить кураж (коэффициент – 1.65).