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Лига конференций Квалификация
Челси
22.08.2024 22:00 – FT 2 : 0
Серветт
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Лига конференций
22 августа 2024, 23:59 | Обновлено 23 августа 2024, 00:01
608
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Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч

Голы для лондонской команды забили Кристофер Нкунку и Нони Мадуэке

22 августа 2024, 23:59 | Обновлено 23 августа 2024, 00:01
608
1
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0.

Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.

Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это первый выход в старте «Челси» под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в Швейцарии. Победитель противостояния осенью будет играть в основном раунде Лиги конференций, а проигравшая команда попрощается с еврокубками 2024/25.

Лига конференций 2024/25. 4-й раунд квалификации

Первый матч. 22 августа. Лондон. Стэмфорд Бридж

22:00. Челси (Англия) – Серветт (Швейцария) – 2:0

Голы: Кристофер Нкунку, 50 (пен), Нони Мадуэке, 76

Фотогалерея: Михаил Мудрик

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Серветт Михаил Мудрик Челси Лига конференций Кристофер Нкунку Нони Мадуэке
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Serhii P.
Мудрик слабенько, хвилини з 30-35-ї ходив пішки, був малоактивний як у нападі, так і захисті. Незрозуміло, чому Мареска не замінив його в 2-му таймі.
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