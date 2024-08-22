Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Голы для лондонской команды забили Кристофер Нкунку и Нони Мадуэке
Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
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Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0.
Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.
Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это первый выход в старте «Челси» под руководством нового главного тренера Энцо Марески.
Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в Швейцарии. Победитель противостояния осенью будет играть в основном раунде Лиги конференций, а проигравшая команда попрощается с еврокубками 2024/25.
Лига конференций 2024/25. 4-й раунд квалификации
Первый матч. 22 августа. Лондон. Стэмфорд Бридж
22:00. Челси (Англия) – Серветт (Швейцария) – 2:0
Голы: Кристофер Нкунку, 50 (пен), Нони Мадуэке, 76
Фотогалерея: Михаил Мудрик
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