Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Серветт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций Квалификация
Челси
22.08.2024 22:00 - : -
Серветт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
22 августа 2024, 06:37 | Обновлено 22 августа 2024, 06:51
121
0

Челси – Серветт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный матч – 22 августа в 22:00

22 августа 2024, 06:37 | Обновлено 22 августа 2024, 06:51
121
0
Челси – Серветт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Челси встретится с Серветтом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда Челси в позапрошлом сезоне вообще оставалась без права выступать на международной арене – при том, что немногим ранее, при Томасе Тухеле, она была победителем Лиги чемпионов. В этом плане работа Маурисио Почеттино была не бессмысленной – он занял со своими подопечными 6-е место, опередив Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Но из-за победы Красных дьяволов в Кубке Англии синие попали лишь в Лигу конференций. Причем без Маурисио, в котором явно разочаровались уже по итогам первого года работы.

В Лондоне снова меняют многое: опять новый наставник, Энцо Мареска, и ворох купленных за немалые деньги футболистов. За 60 миллионов евро синие подписали Педру Нету, потратились также на Филипа Йоргенсена, очередного вратаря (24,5 млн евро) и американского защитника Калеба Уайли. Накануне старта в АПЛ синие активизировали переговоры по Жоау Феликсу (успешно подписали), Виктору Осимхену и Саму Омородиону. В игре с Манчестер Сити в первом туре борьбы не получилось – соперник забил в начале первого и в конце второго тайма, что привело к итоговому счету 2:0 в пользу горожан.

Серветт

Клуб Серветт в прошлом сезоне откатился немного в швейцарской Суперлиге. Вице-чемпион 2023 на этот раз уступил 2-е место Лугано. Правда, в концовке сезона получилось реабилитироваться, обыграв бело-черных в финале Кубка Швейцарии, в затяжной серии пенальти. В новом сезоне гранатовые удачно стартовали, с победы, но потом уступили на внутренней арене Базелю. А в Лиге Европы после нулевой ничьей в Португалии уступили 1:2 дома Браге. Выиграв 7:1 у совсем скромного соперника в Кубке Швейцарии, команда Серветт подошла к поездке в Лондон в неплохом настроении.

Статистика личных встреч

Это будет первый поединок между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы английского клуба. Энцо Мареске нужно выиграть на новом месте в официальном поединке – ставим на то, что будет зафиксирована победа синих с форой –2.0 гола (коэффициент – 1.70).

Прогноз Sport.ua
Челси
22 августа 2024 -
22:00
Серветт
Челси с форой –2.0 1.70 Сделать ставку
По теме:
Лугано – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Тренер Челси выступил с заявлением по отстранению Стерлинга и Чилуэлла
Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Бетис сыграет против мощного соперника – Кривбасса»
Лига конференций Челси Серветт Михаил Мудрик прогнозы прогнозы на футбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Бокс | 21 августа 2024, 07:46 1
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет

Кто превзошел легендарного экс-абсолютного чемпиона хэвивейта?

Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
Футбол | 21 августа 2024, 23:23 2
Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо

Евгений Рязанцев может продолжить карьеру в одесском клубе

Николаев (Львовская обл) – Буковина – 1:2. Гол на 90+5 мин. Видео голов
Футбол | 22.08.2024, 05:32
Николаев (Львовская обл) – Буковина – 1:2. Гол на 90+5 мин. Видео голов
Николаев (Львовская обл) – Буковина – 1:2. Гол на 90+5 мин. Видео голов
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Футбол | 21.08.2024, 18:28
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21.08.2024, 10:49
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
20.08.2024, 14:40 1
Футбол
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
21.08.2024, 09:28 4
Бокс
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 3
Футбол
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 206
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем