Челси – Серветт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Челси встретится с Серветтом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда Челси в позапрошлом сезоне вообще оставалась без права выступать на международной арене – при том, что немногим ранее, при Томасе Тухеле, она была победителем Лиги чемпионов. В этом плане работа Маурисио Почеттино была не бессмысленной – он занял со своими подопечными 6-е место, опередив Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Но из-за победы Красных дьяволов в Кубке Англии синие попали лишь в Лигу конференций. Причем без Маурисио, в котором явно разочаровались уже по итогам первого года работы.

В Лондоне снова меняют многое: опять новый наставник, Энцо Мареска, и ворох купленных за немалые деньги футболистов. За 60 миллионов евро синие подписали Педру Нету, потратились также на Филипа Йоргенсена, очередного вратаря (24,5 млн евро) и американского защитника Калеба Уайли. Накануне старта в АПЛ синие активизировали переговоры по Жоау Феликсу (успешно подписали), Виктору Осимхену и Саму Омородиону. В игре с Манчестер Сити в первом туре борьбы не получилось – соперник забил в начале первого и в конце второго тайма, что привело к итоговому счету 2:0 в пользу горожан.

Серветт

Клуб Серветт в прошлом сезоне откатился немного в швейцарской Суперлиге. Вице-чемпион 2023 на этот раз уступил 2-е место Лугано. Правда, в концовке сезона получилось реабилитироваться, обыграв бело-черных в финале Кубка Швейцарии, в затяжной серии пенальти. В новом сезоне гранатовые удачно стартовали, с победы, но потом уступили на внутренней арене Базелю. А в Лиге Европы после нулевой ничьей в Португалии уступили 1:2 дома Браге. Выиграв 7:1 у совсем скромного соперника в Кубке Швейцарии, команда Серветт подошла к поездке в Лондон в неплохом настроении.

Статистика личных встреч

Это будет первый поединок между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы английского клуба. Энцо Мареске нужно выиграть на новом месте в официальном поединке – ставим на то, что будет зафиксирована победа синих с форой –2.0 гола (коэффициент – 1.70).