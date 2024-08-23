Челси – Серветт – 2:0. Полный матч Мудрика в ЛК. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций
Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
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Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0. Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.
Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это первый выход в старте «Челси» под руководством нового главного тренера Энцо Марески.
Лига конференций 2024/25. 4-й раунд квалификации
Первый матч. 22 августа. Лондон. Стэмфорд Бридж
22:00. Челси (Англия) – Серветт (Швейцария) – 2:0
Голы: Кристофер Нкунку, 50 (пен), Нони Мадуэке, 76
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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