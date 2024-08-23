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Лига конференций Квалификация
Челси
22.08.2024 22:00 – FT 2 : 0
Серветт
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Лига конференций
23 августа 2024, 05:51 | Обновлено 23 августа 2024, 06:00
513
0

Челси – Серветт – 2:0. Полный матч Мудрика в ЛК. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

23 августа 2024, 05:51 | Обновлено 23 августа 2024, 06:00
513
0
Челси – Серветт – 2:0. Полный матч Мудрика в ЛК. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0. Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.

Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это первый выход в старте «Челси» под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Лига конференций 2024/25. 4-й раунд квалификации

Первый матч. 22 августа. Лондон. Стэмфорд Бридж

22:00. Челси (Англия) – Серветт (Швейцария) – 2:0

Голы: Кристофер Нкунку, 50 (пен), Нони Мадуэке, 76

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Челси).
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Серветт Михаил Мудрик Челси Кристофер Нкунку Лига конференций Нони Мадуэке видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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