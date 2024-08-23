Энцо МАРЕСКА: «Последние десять минут мы немного играли с огнем»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал первую игру раунда плей-офф Лиги конференций, в которой его команда одолела «Серветт» (2:0).

«Важно было выиграть игру и провести сухой матч.

Мы сделали девять замен, у нас были такие игроки, как Ренато [Вейга], Аксель [Дисаси], Педро [Нето], даже Марк [Гию], Филипп [Йоргенсен]. Было много хороших вещей.

В некоторые моменты мне очень нравилась команда, с мячом и без него, особенно в начале игры. Мы были очень агрессивны и создали несколько моментов. Второй тайм мы начали так же, агрессивно с мячом и без него. Мы играли очень хорошо, но были также моменты, с которыми мы могли лучше управлять, но это нормально.

Последние десять минут мы немного играли с огнем. Я немного волновался. Мы могли провести игру по-другому. Я ожидал этого, потому что мы находимся в моменте, когда мы что-нибудь изучаем.

В некоторые моменты намерение удержать мяч правильное, особенно когда вы ведете со счетом 2:0, но иногда это плохо. Мы пытались контролировать мяч в последние 10-15 минут на нашей стороне поля, нам нужно делать то же самое на противоположной стороне поля. Мы не уступили, но этому можем поучиться.

Всем им нужно больше времени, чтобы лучше узнать систему. Сегодняшний вечер также был непростым с точки зрения физического состояния для некоторых.

Коул Палмер что-то почувствовал, но выглядит хорошо. Они уже проверили его, он выглядит хорошо, надеюсь, это не проблема, и он может быть готов к воскресной игре.

Мне очень нравится Нони Мадуэке. Единственная проблема с Нони состоит в том, что он должен понимать, что он должен быть последовательным в течение недели, каждой тренировки, каждой тренировки, каждой тренировки, но он хороший игрок, и ему все хорошо, с тех пор как он начал работать с нами. Он такой игрок, который мне нравится.

У нас так много игр, и если не сегодня, то на следующей неделе. Единственное, что ему нужно совершенствовать, — это быть последовательным каждый день, упорно работать, и тогда он точно получит минуты.

Гию? Я сказал ему, что он, вероятно, не любит легкие цели, он любит сложные! Для меня это нормально, он очень молод, 2006 года рождения, самый молодой в составе. То, как он работает с мячом, как он много бегает, как он прессингует, означает, что он точно забьет», – сказал Мареска.