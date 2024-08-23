Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

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Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0. Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.

Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это первый выход в старте «Челси» под руководством нового коуча.

Главный тренер синих Энцо Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик:

«Мы постараемся помочь ему измениться. Он попытается понять, что мы собираемся отдавать ему мяч в последней трети поля. Большинство ошибок Михаила связаны не с качеством, а с (неточным) принятием решений».