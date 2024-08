Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0. Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.

Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это первый выход в старте «Челси» под руководством нового коуча.

Главный тренер синих Энцо Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик:

«Мы постараемся помочь ему измениться. Он попытается понять, что мы собираемся отдавать ему мяч в последней трети поля. Большинство ошибок Михаила связаны не с качеством, а с (неточным) принятием решений».

Maresca on Mudryk: "We're going to try to help him to change. He is going to try to understand that we are going to get him the ball in the last third. Most of the mistakes of Misha are not quality, they are about the decision making."