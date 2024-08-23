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Лига конференций Квалификация
Челси
22.08.2024 22:00 – FT 2 : 0
Серветт
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Лига конференций
23 августа 2024, 00:55 | Обновлено 23 августа 2024, 01:03
1198
0

Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик

По словам коуча, ошибки связаны не с качеством, а с неточным принятием решений

23 августа 2024, 00:55 | Обновлено 23 августа 2024, 01:03
1198
0
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Энцо Мареска

Вечером 22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

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Английский «Челси», дебютировавший в Лиге конференций, уверенно обыграл «Серветт» из Швейцарии со счетом 2:0. Голы для лондонской команды на домашней арене забили Кристофер Нкунку (с пенальти) и Нони Мадуэке.

Весь матч на поле провел украинский вингер синих Михаил Мудрик. Для украинца это первый выход в старте «Челси» под руководством нового коуча.

Главный тренер синих Энцо Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик:

«Мы постараемся помочь ему измениться. Он попытается понять, что мы собираемся отдавать ему мяч в последней трети поля. Большинство ошибок Михаила связаны не с качеством, а с (неточным) принятием решений».

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Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Серветт Михаил Мудрик Челси Кристофер Нкунку Лига конференций Нони Мадуэке Энцо Мареска
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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