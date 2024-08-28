Михаил МУДРИК: «Любимый читмил? Рис с курицей»
Украинский вингер прошел блиц-опрос пресс-службе «Челси»
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел блиц-опрос для клубной пресс-службы.
23-летний игрок ответил на ряд вопросов, в частности о любимом спортсмене всех времен. Украинец назвал легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду.
Также болельщиков удивил ответ Михаила на вопрос о любимом читмиле (редкий прием вредной пищи во время здорового питания). Мудрик ответил, что его любимым читмилом является рис с курицей, что считается довольно полезной и питательной пищей.
ВИДЕО. Мудрик прошел блиц-опрос пресс-службе Челси
@chelseafc It’s time for quickfire questions with Mykhailo Mudryk! 💙🙌 #CFC #ChelseaFC #Mudryk #PremierLeague ♬ original sound - Chelsea FC
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