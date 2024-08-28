Михаил МУДРИК: «Любимый читмил? Рис с курицей»

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел блиц-опрос для клубной пресс-службы.

23-летний игрок ответил на ряд вопросов, в частности о любимом спортсмене всех времен. Украинец назвал легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду.

Также болельщиков удивил ответ Михаила на вопрос о любимом читмиле (редкий прием вредной пищи во время здорового питания). Мудрик ответил, что его любимым читмилом является рис с курицей, что считается довольно полезной и питательной пищей.

ВИДЕО. Мудрик прошел блиц-опрос пресс-службе Челси