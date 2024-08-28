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  4. Михаил МУДРИК: «Любимый читмил? Рис с курицей»
Англия
28 августа 2024, 11:44 |
308
1

Михаил МУДРИК: «Любимый читмил? Рис с курицей»

Украинский вингер прошел блиц-опрос пресс-службе «Челси»

28 августа 2024, 11:44 |
308
1
Михаил МУДРИК: «Любимый читмил? Рис с курицей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел блиц-опрос для клубной пресс-службы.

23-летний игрок ответил на ряд вопросов, в частности о любимом спортсмене всех времен. Украинец назвал легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду.

Также болельщиков удивил ответ Михаила на вопрос о любимом читмиле (редкий прием вредной пищи во время здорового питания). Мудрик ответил, что его любимым читмилом является рис с курицей, что считается довольно полезной и питательной пищей.

ВИДЕО. Мудрик прошел блиц-опрос пресс-службе Челси

@chelseafc It’s time for quickfire questions with Mykhailo Mudryk! 💙🙌 #CFC #ChelseaFC #Mudryk #PremierLeague ♬ original sound - Chelsea FC
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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео Криштиану Роналду
Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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Ron Noiill
Був чіпсоєд, був жирний  любитель гамбургерів, а тепер і ця нікчема буде з ними в одному фаст-фудному ряду.
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