Где Челси? Определены корзины посева перед жеребьевкой Лиги конференций
В основной стадии третьего еврокубкового турнира будут играть 36 клубов
Вечером 29 августа по итогам ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги конференций определены последние участники основного раунда.
Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии Лиги конференций.
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Английский клуб Челси с украинским вингером Михаилом Мудриком возглавляет первую корзину при жеребьевке, которая пройдет 30 августа в 15:30 по киевскому времени.
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 6 корзины по 6 команд, в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против одного клуба из каждой корзины (три игры – дома, три – на выезде). В Лиге конференций будет сыграно 6 туров.
Лига конференций 2024/25
Основной раунд. Даты матчей
- 1-й тур: 3 октября 2024 года
- 2-й тур: 24 октября 2024 года
- 3-й тур: 7 ноября 2024 года
- 4-й тур: 28 ноября 2024 года
- 5-й тур: 12 декабря 2024 года
- 6-й тур: 19 декабря 2024 года
Основной раунд. Корзины посева
- Корзина 1. Челси (Англия), Копенгаген (Дания), Гент (Бельгия), Фиорентина (Италия), ЛАСК (Австрия), Бетис (Испания)
- Корзина 2. Истанбул Башакшехир (Турция), Мольде (Норвегия), Легия Варшава (Польша), Хайденхайм (Германия), Юргорден (Швеция), АПОЭЛ (Кипр)
- Корзина 3: Рапид Вена (Австрия), Омония (Кипр), ХИК Хельсинки (Финляндия), Витория Гимараеш (Португалия), Астана (Казахстан), Олимпия Любляна (Словения)
- Корзина 4: Серкль Брюгге (Бельгия), Шемрок Роверс (Ирландия), Нью-Сейнтс (Уэльс), Лугано (Швейцария), Млада Болеслав (Чехия), Хартс (Шотландия)
- Корзина 5: Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцария), Панатинаикос (Греция), ТСЦ Бачка-Топола (Сербия), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Ягеллония (Польша)
- Корзина 6: Целе (Словения), Ларн (Северная Ирландия), динамо минск (беларусь), Пафос (Кипр), Викингур (Исландия), Ноа (Армения).
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