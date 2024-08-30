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Лига конференций Квалификация
Пушкаш Академия
29.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Фиорентина Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 августа 2024, 01:40 | Обновлено 30 августа 2024, 02:15
77
0

Q4 Лиги конференций. Панатинаикос выбил Ланс, Де Хеа стал героем Фиорентины

Вечером 29 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда Лиги конференций

30 августа 2024, 01:40 | Обновлено 30 августа 2024, 02:15
77
0
Q4 Лиги конференций. Панатинаикос выбил Ланс, Де Хеа стал героем Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Вечером 29 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Греческий Панатинаикос после поражения на выезде (1:2) сумел дома отыграться и выбить из борьбы французский Ланс (2:0).

Итальянская Фиорентина с большим трудом прошла барьер в виде Академии Пушкаша из Венгрии. Фиалки доигрывали овертаймы вдевятером после двух красных карточек (Лука Раньери и Лукас Мартинес).

Для определения победителя понадобилась серия пенальти, где героем стал голкипер-новичок Фиорентины Давид де Хеа (1:1, пен. 5:4). Итальянская команда вышла в основной раунд Лиги конференций.

Лига конференций 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Ответные матчи, 29 августа

Команды-участники основного раунда Лиги конференций

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Лига конференций выбор редакции статистические расклады Панатинаикос Ланс Давид Де Хеа Фиорентина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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