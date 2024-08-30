Бетис – Кривбасс – 3:0. Три гола за 4 минуты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации
29 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
В поединке играли испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречались на арене в испанской Севилье.
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Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).
Подопечные Юрия Вернидуба пропустили три гола за 4 минуты в конце первого тайма, потерпели второе поражение от «Бетиса» (0:3) и выбыли из еврокубков.
🏆 Лига конференций Q4
4-й раунд. Ответный матч. Севилья (Испания), 29 августа
Бетис (Испания) – Кривбасс (Украина) – 3:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Айтор Руибаль, 40, Абде Эззалзули, 41, 43
Видео голов и обзор матча
События матча
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