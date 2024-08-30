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  4. Бетис – Кривбасс – 3:0. Три гола за 4 минуты. Видео голов и обзор матча
Лига конференций Квалификация
Проходит дальше Бетис
29.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 августа 2024, 00:50 | Обновлено 30 августа 2024, 01:10
762
0

Бетис – Кривбасс – 3:0. Три гола за 4 минуты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации

30 августа 2024, 00:50 | Обновлено 30 августа 2024, 01:10
762
0
Бетис – Кривбасс – 3:0. Три гола за 4 минуты. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

29 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке играли испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречались на арене в испанской Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Подопечные Юрия Вернидуба пропустили три гола за 4 минуты в конце первого тайма, потерпели второе поражение от «Бетиса» (0:3) и выбыли из еврокубков.

🏆 Лига конференций Q4

4-й раунд. Ответный матч. Севилья (Испания), 29 августа

Бетис (Испания) – Кривбасс (Украина) – 3:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Айтор Руибаль, 40, Абде Эззалзули, 41, 43

Видео голов и обзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Эззалзули (Бетис).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Эззалзули (Бетис).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Руибаль (Бетис).
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Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс видео голов и обзор Абде Эззалзули
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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