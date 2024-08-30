Бетис – Кривбасс – 3:0. Три гола за 4 минуты. Видео голов и обзор матча

29 августа в 22:00 по киевскому времени прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке играли испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречались на арене в испанской Севилье.

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Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Подопечные Юрия Вернидуба пропустили три гола за 4 минуты в конце первого тайма, потерпели второе поражение от «Бетиса» (0:3) и выбыли из еврокубков.

🏆 Лига конференций Q4

4-й раунд. Ответный матч. Севилья (Испания), 29 августа

Бетис (Испания) – Кривбасс (Украина) – 3:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Айтор Руибаль, 40, Абде Эззалзули, 41, 43

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