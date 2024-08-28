29 августа в 22.00 по киевскому времени на «Эстадио Бенито Вильямарин» в ответном поединке плей-офф раунда Лиги конференций сыграют «Бетис» и «Кривбасс».

Бетис

Севильская команда лишь вкатывается в сезон. Ответная игра против «Кривбасса» для подопечных Мануэля Пеллегрини станет только четвертой официальной встречей в нынешнем сезоне.

Кроме матча против «Кривбасса» в Кошице, «Бетис» провел два поединка в рамках чемпионата Испании. И в обоих сыграл вничью – против «Жироны» (1:1) и «Алавеса» (0:0).

Однако, справедливости ради, нужно отметить, что в этих матчах именно «Бетис» был ближе к победам. И заслуживал после двух туров иметь полновесные шесть очков. Но сказалось неумение севильцев реализовывать моменты у чужих ворот.

Кроме того, нужно говорить и о несыгранности севильской команды. Дело в том, что в нынешнее летнее межсезонье «Бетис» претерпел серьезные кадровые изменения: команду покинули много игроков, так же много появилось и новичков. И процесс миграции в лагере «вердибланкос» еще продолжается.

Так что прямо сейчас по объективным причинам сложно требовать от команды Пеллегрини искрометной и результативной игры. Она наверняка еще лишь в начале пути. И ее истинное лицо мы увидим позже. В лучшем случае, осенью.

Тем не менее, эта «сыроватость» не помешала «Бетису» без видимых проблем преодолеть в первом поединке квалификации ЛК барьер в виде бронзового призера УПЛ. Класс «Бетиса» оказался существенно выше уровня «Кривбасса».

Мануэль Пеллегрини, главный тренер «Бетиса»:

– Для меня очень ценно желание добиться хорошего результата дома, чтобы выйти в следующий раунд Лиги конференций. Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя в хорошую игру, а не на удержание счета, который мы получили в гостях. Конечно, это помогает – иметь преимущество в два гола, но, если вы играете, думая об этом, вы теряете характеристики игры. Дома мы должны играть с первой минуты, несмотря на преимущество, которое мы имеем, и пытаться выиграть, что также обеспечивает надежность того, что мы делаем дома.

Кривбасс

Нынешнюю еврокампанию наш бронзовый призер начинал с квалификации Лиги Европы. Однако чешская «Виктория» оказалась непреодолимым барьером для подопечных Юрия Вернидуба: поражения в обоих матчах (1:2 и 0:1).

И хотя местами «Кривбасс» продемонстрировал содержательную игру в противостоянии с бронзовым призером минувшего чемпионата Чехии, склонить чашу весов в свою пользу нашей команде не удалось.

Неудачей завершилась и первая серия противостояния с «Бетисом»: против более высокого индивидуального и командного уровня соперника у нашей команды попросту не нашлось аргументов.

Кроме отсутствия сугубо игровых аргументов, нужно признать и факт усталости «Кривбасса». Если учесть предстоящий вояж криворожцев в Севилью, то получится, что за 26 дней они проведут восемь матчей. Это много, если учесть все сложности и превратности логистики.

Как следствие – «Кривбасс» немного сдал в чемпионате Украины: разгромное поражение от «Карпат», ничья в поединке с «Ингульцом». И всего пять забитых мячей в семи встречах.

С такими показателями очень сложно надеяться на позитивных исход в поединке против сильной и опытной испанской команды…

Юрий Вернидуб, главный тренер «Кривбасса»:

– Надо спокойно все проанализировать. Я сказал ребятам, что такие матчи должны доставлять удовольствие. Ведь поединки с европейскими командами нас учат, меня и игроков, к чему нужно стремиться в дальнейшем. Если будешь добросовестно работать и делать все как нужно, то ты обязательно добьешься каких-то вершин. По-другому никак.

История противостояний

Доселе еврокубковые пути соперников не пересекались. Матч в Кошице стал первой официальной встречей соперников. Она завершилась уверенной победой испанской команды – 2:0.

Прогноз

Надежда умирает последней. И сенсации хоть и нечасто, но таки встречаются. Однако, все же, не в нашем случае. Учитывая все факторы и нюансы, предположим, что и в этот раз «Бетис» добудет уверенную победу. Как минимум, с преимуществом в два мяча. В то же время, очень хочется надеяться, что «Кривбасс» оставит о себе в Испании приятное воспоминание.

Ориентировочные составы:

«Бетис»: Руй Силва, Перро, Натан, Льоренте, Бельерин, Альтимира, Кардосо, Эззальзули, Лосада, Родри, Диао

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра, Бизимана, Вакулко, Соса, Лунев, Кузык, Кожушко.

29 августа, четверг