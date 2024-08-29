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Лига конференций Квалификация
Проходит дальше Бетис
29.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Кривбасс
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Лига конференций
29 августа 2024, 23:54 | Обновлено 30 августа 2024, 01:04
1190
9

Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису

Команда Вернидуба ничего не противопоставила соперникам по еврокубковым квалификациям

29 августа 2024, 23:54 | Обновлено 30 августа 2024, 01:04
1190
9
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Getty Images/Global Images Ukraine

Какой рецепт успеха может быть для команды, проигравшей 0:2 первый из двух матчей раунда плей-офф? Неплохим вариантом был бы быстрый гол. Это было нужно несколько дней назад «Динамо», но не сложилось, в этом же нуждался и «Кривбасс» в дуэли против «Бетиса».

Состав Юрий Вернидуб выбрал достаточно ожидаемый, ограничившись необходимыми точечными изменениями, такими, как Драмбаев на левом фланге полузащиты и Кожушко в нападении из-за ухода из команды Принса Аду.

Getty Images/Global Images Ukraine

К чести криворожцев, они выдержали стартовое давление «Бетиса» и сами начали активно давить на хозяев поля забегами и многочисленными навесами с прострелами. И такая тактика вполне должна была принести плоды. Как Бандейра с метра, расстреливая ворота после шикарного навеса Драмбаева, попал не в створ, а в штангу, осталось загадкой. А жаль, быстрый гол мог кардинально изменить ситуацию.

Однако не сложилось, а события на поле показали, что лишним этот гол точно не стал бы. Речь идет о конце первого тайма, когда «Кривбасс» за три минуты трижды пропустил. Руибаль, Абде и Родри в одиночку решили все три эпизода, то используя ошибки игроков криворожцев, то просто демонстрируя свой больший игровой класс. Безумный отрезок времени закончился голом Руибаля и дублем Абде.

Скриншот текстовой трансляции:

Какая команда, выигрывая по сумме матчей 5:0, играла бы серьезно оставшийся тайм? Так и «Бетис» – оставшуюся сорокапятиминутку «Бетис» банально убил, грамотно играя на удержание счета. Но и на фоне этого едва ли не единственный шанс «Кривбасса», удар Микитишина, выглядел совершенно неубедительно.

А Бетис мог и забить еще, но Клищук сумел ликвидировать несколько опасных ударов. А в конце, когда вратарь был уже отыгран, не дал произойти очередному взятию ворот Романчук, голова которого заблокировала выстрел Хуанми по пустым воротам.

Getty Images/Global Images Ukraine

3:0 в этом матче, 5:0 по сумме двух – «Бетис» показал, что разница между классами двух команд огромная. Теперь подопечные Мануэля Пеллегрини будут по праву играть в основном раунде Лиги конференций, а «Кривбасс», используя устаревший штамп, который так часто любили использовать наши тренеры лет десять-пятнадцать назад, сосредоточится на внутренних соревнованиях. Чтобы снова выйти в еврокубки, конечно...

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч.

«Бетис» – «Кривбасс» - 3:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Руибаль, 40, Абде, 41, 43

«Бетис»: Силва – Родригес, Натан, Льоренте (Перро, 46), Бельерин – Альтимира, Кардосо – Абде (Форнальс, 59), Лосада, Родри (Хуанми, 68) – Руибаль (Диао, 59).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра (Понедельник, 46) – Вакулко (Хомченовский, 71), Бизимана – Драмбаев, Лунев (Соса, 59), Д. Кузык (По, 46) – Кожушко (Микитишин, 59).

Арбитр: Ігор Паяц (Хорватия).

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания).

Удары (в створ): 18 (7) – 7 (0)
Угловые: 6 – 7
Оффсайды: 0 – 2.

БЕТИС - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Эззалзули (Бетис).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Эззалзули (Бетис).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Руибаль (Бетис).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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Boodya
Могли б і не їхати, там ТП точно такий же рахунок)
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+3
odiniznashih
После первого гола все стало понятно, так что позора не видел.
Играть не умеют совсем. Складывается ощущение, что на тренировках они играют без ворот. Просто пинают мяч в квадрате не пробивая по воротам.
Еще не понимаю, почему летящий навесом мяч, надо куда попало отбивать головой, вместо того, чтобы принять на грудь и опустить вниз.
Не понимаю.
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+1
roman75zpr
Еврокубковые проходимцы
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0
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Ахаха е..ать лохи 
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-1
Андрій Заліщук
безхарактерні дебіли цей Кривоковбас, Вернидуб іди на фронт, там толку більще від тебе
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Frank Piter
Кто игру до конца досмотрел, Вернидуб пожал руку главному тренеру команды соперника? 
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