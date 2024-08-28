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Лига конференций Квалификация
Бетис
29.08.2024 22:00 - : -
Кривбасс
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Лига конференций
28 августа 2024, 23:45 | Обновлено 28 августа 2024, 23:46
73
1

Бетис – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА

28 августа 2024, 23:45 | Обновлено 28 августа 2024, 23:46
73
1
Бетис – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

В четверг, 29-го августа, состоится ответный поединок плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся севильский «Бетис» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Севилье (Испания), на поле стадиона «Бенито Вильямарин», начало в 22:00.

Команда Юрия Вернидуба проиграла первую часть дуэли со счетом 0:2, после чего, наверное, смирилась со своей участь и отсутствием еврокубков этой осенью. Иначе, не стал бы «Кривбасс» продавать основного нападающего Принса Аду чешской «Виктории», которая до этого выбила его из Лиги Европы. Вновь интрига состоит лишь в том, как «Бетис» воспользуется своим неоспоримым преимуществом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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