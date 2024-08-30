ВЕРНИДУБ: «Пропустили гол и немножко рассыпались. Это большая школа»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб после второго матча плей-офф Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса» (0:3) прокомментировал игру на пресс-конференции:

– Поздравляю «Бетис» с победой и выходом в групповой этап Лиги конференций. Очень мощная и неплохая команда, в составе немало быстрых футболистов. Хотя, если взять игру в целом, то мы ничем не уступали сопернику в первые 40 минут. Пропустили первый гол, после чего немного рассыпались.

Затем пропустили второй и третий мяч за несколько минут. Для нас это был удар. Пообщались с командой в раздевалке, провели некоторые замены. Второй тайм сыграли 0:0, первый – проиграли 0:3. Потому много комментировать не хочется.

– «Кривбасс» получил опыт в этих матчах против «Бетиса»?

– Для наших ребят – это большая школа. Они увидели, к какому уровню им нужно стремиться. Это классный футбол. Приятная атмосфера: заполненный стадион, много болельщиков, которые горячо поддерживают команду, поют песни. Это невероятно. Также хочу поблагодарить за баннер, который повесили на стадионе, украинский флаг от жителей Севильи в поддержку Украины.

Я очень благодарен за поддержку от себя, от команды, от всех украинцев. Испания поддерживает Украину в эти три тяжелых года. Это очень приятно. Хочу сказать, что в «Бетисе» также играл украинец – Роман Зозуля. Неплохой форвард, который провел здесь много времени. Также у вас квалифицированный тренер, Мануэль Пеллегрини. Желаю ему тоже всего наилучшего.

К сожалению, только две команды в этом году будут представлять Украину на групповом этапе еврокубков. Это Шахтер и Динамо. Хочу пожелать им удачного выступления в Европе. Будем за них болеть всей Украиной.

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба после игры Кривбасса против Бетиса