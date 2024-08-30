В пятницу, 30-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.

Как бы ни старалась команда Валерия Иващенка, а с победами в новом сезоне у нее дела, пока что, идут очень туго. Всего два забитых мяча в четырех предыдущих матчах отчетливо являются тому причиной. А после кубкового успеха в Ковалевке, «пивовары» и вовсе получили разгром от «Полесья» (0:4). Лучше дела обстояли у «Зари», то и луганчане получили свои три от «Руха» (0:3), после чего случилась первая тренерская отставка сезона. Младен Бартулович вновь должен спасать не чужой для него клуб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9 2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9 3 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7 4 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 5 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 6 Рух Львов 3 2 0 1 8 - 3 6 7 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6 8 Заря 4 2 0 2 4 - 6 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6 10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4 11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4 12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3 13 Ингулец 4 0 3 1 3 - 4 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3 15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2 16 Оболонь 4 0 1 3 2 - 12 1 Полная таблица