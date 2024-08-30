Оболонь – Заря. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 30-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.
Как бы ни старалась команда Валерия Иващенка, а с победами в новом сезоне у нее дела, пока что, идут очень туго. Всего два забитых мяча в четырех предыдущих матчах отчетливо являются тому причиной. А после кубкового успеха в Ковалевке, «пивовары» и вовсе получили разгром от «Полесья» (0:4). Лучше дела обстояли у «Зари», то и луганчане получили свои три от «Руха» (0:3), после чего случилась первая тренерская отставка сезона. Младен Бартулович вновь должен спасать не чужой для него клуб.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6
|Рух Львов
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|7
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
15:30
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