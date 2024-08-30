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Премьер-лига
Оболонь
30.08.2024 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 01:24 | Обновлено 30 августа 2024, 01:28
18
0

Оболонь – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

30 августа 2024, 01:24 | Обновлено 30 августа 2024, 01:28
18
0
Оболонь – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 30-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.

Как бы ни старалась команда Валерия Иващенка, а с победами в новом сезоне у нее дела, пока что, идут очень туго. Всего два забитых мяча в четырех предыдущих матчах отчетливо являются тому причиной. А после кубкового успеха в Ковалевке, «пивовары» и вовсе получили разгром от «Полесья» (0:4). Лучше дела обстояли у «Зари», то и луганчане получили свои три от «Руха» (0:3), после чего случилась первая тренерская отставка сезона. Младен Бартулович вновь должен спасать не чужой для него клуб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
3 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
4 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
5 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
6 Рух Львов 3 2 0 1 8 - 3 6
7 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
8 Заря 4 2 0 2 4 - 6 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 4 0 3 1 3 - 4 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 4 0 1 3 2 - 12 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Оболонь
30 августа 2024 -
15:30
Заря
Ничья 1:1 5.90 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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