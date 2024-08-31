Младен БАРТУЛОВИЧ: «Будковский знает, что такое Заря, что такое мужики»

30 августа состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Оболонь и Заря. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

После завершения встречи главный тренер луганского коллектива Младен Бартулович прокомментировал победу своих подопечных:

– Поздравляю свою команду с очень важной победой. Игра была с тяжелым соперником и при столь сложной погоде. Оболонь много играет длинными передачами, создает давление в штрафной площадке. Сумели справиться с этим. Понравилась наша реакция, начала второй половины встречи. Забили гол. Успокоили после этого соперника.

Могли спокойнее закончить поединок, забить третий или даже четвертый гол.

– «Заря» уверенно начала чемпионат. Потом последовали два поражения. Сегодня ваша команда продемонстрировала очень качественную игру. Это может стать переломным моментом для того, чтобы «Заря» дальше только набирала?



– Была напряженная ситуация в команде. Смогли сплотиться. Была задача – выиграть эту игру и мы ее выиграли. Будем стараться дальше работать и прогрессировать. У нашей команды большой потенциал. Многие молодые игроки будут расти в игровом плане.

– Какие слова вы сказали ребятам перед игрой?



– Они должны показывать в играх то, что демонстрируют на тренировках. К сожалению, не всегда так выходит. Сегодня это удалось. Надо им дать больше свободы, чтобы они показали весь свой талант.

– Я и мой коллега, не договариваясь, пришли в футболках сборной Хорватии, чтобы вас поддержать…



– Очень вам спасибо за ваше уважение. Как вы знаете, я тоже очень ценю и уважаю Украину.

– Вы сделали сразу несколько изменений. Якова Башича перевели по позицию центрального защитника, а Филиппа Будковского сделали капитаном.



– Филипп – это игрок, который уже был в «Заре». Он знает, что такое «Заря», что такое «мужики». Нам нужен был такой человек в команде. Филипп – опытный футболист. Команда нормально на такое решение реагирует.

Что касается Якова Башича, то мы провели анализ последних наших поединков. Решил поставить его на позицию центрального защитника, потому что нам трудно выходить из-под прессинга, когда играет правоногий защитник в центре слева. Иаков очень хорошо сыграл на этой позиции.

– Еще не хватает «Заре» скорости в продвижении мяча.



– Согласен с вами. Требуем от команды играть побыстрее. Сегодня было сухое поле, тяжело было играть быстро, – сказал Бартулович.

Видеообзор матча Оболонь – Заря (0:2)