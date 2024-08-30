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Премьер-лига
Оболонь
30.08.2024 15:30 – FT 0 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 18:10 |
455
0

Оболонь – Заря – 0:2. С голом новичка Будковского. Видео голов и обзор

Заря набрала 9 очков после пяти туров

30 августа 2024, 18:10 |
455
0
Оболонь – Заря – 0:2. С голом новичка Будковского. Видео голов и обзор
УПЛ

Заря в матче 5-го тура чемпионата Украины обыграла Оболонь 2:0 и набрала девять очков. Один из голов забил форвард Филипп Будковский, который недавно вернулся в луганскую команду.

Оболонь с одним набранным очком занимает последнее место.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Оболонь» – «Заря» – 0:2
Голы: Мичин, 19, Будковский, 52

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Заря видео голов и обзор Филипп Будковский
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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