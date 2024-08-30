Заря в матче 5-го тура чемпионата Украины обыграла Оболонь 2:0 и набрала девять очков. Один из голов забил форвард Филипп Будковский, который недавно вернулся в луганскую команду.

Оболонь с одним набранным очком занимает последнее место.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Оболонь» – «Заря» – 0:2

Голы: Мичин, 19, Будковский, 52