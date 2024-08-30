Украина. Премьер лига30 августа 2024, 18:10 |
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Оболонь – Заря – 0:2. С голом новичка Будковского. Видео голов и обзор
Заря набрала 9 очков после пяти туров
30 августа 2024, 18:10 |
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Заря в матче 5-го тура чемпионата Украины обыграла Оболонь 2:0 и набрала девять очков. Один из голов забил форвард Филипп Будковский, который недавно вернулся в луганскую команду.
Оболонь с одним набранным очком занимает последнее место.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
«Оболонь» – «Заря» – 0:2
Голы: Мичин, 19, Будковский, 52
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