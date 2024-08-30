Пришло время перемен. Оболонь уступила Заре в Киеве

Завершились еврокубковые квалификации и уже даже успели участники международных соревнований узнать своих следующих соперников по будущим основным раундам, а украинская Премьер-лига как набрала ход, так и не планирует останавливаться. Впрочем, перерыв на международные матчи, который должен начаться вскоре, все же вносит определенные коррективы в график подготовки команд.

Пятый тур национального первенства в этом плане был очень важным, потому что фактически на нем можно было подводить черту и говорить об уровне готовности команд к этому сезону. В этом плане у киевской «Оболони» были совсем плохи дела, потому что «пивовары» не выиграли ни одного матча с начала футбольного года именно в чемпионате, и успех против «Колоса» в Кубке Украины этому не мог никоим образом помочь. О соперниках команды Валерия Иващенко по отчетной игре, луганской «Заре», тоже можно было многое говорить, ведь это первая команда, которая сменила главного тренера в этой кампании.

Младен Бартулович таким образом получил под свое руководство коллектив, который был ему очень знаком, ведь ранее этот специалист работал в штабе Юрия Коваля, поэтому проблем с адаптацией не должно было возникнуть. Однако эти самые проблемы могла создать «мужикам» именно «Оболонь», и старт игры в исполнении хозяев «Оболонь-Арены» об этом красноречиво свидетельствовал.

Не прошло и пары минут в этом противостоянии, как Суханов уже угрожал воротам «Зари» с фирменным ударом с левого фланга штрафной, но попал выше. Едва ли не все атаки «пивоваров» в дальнейшем проходили именно через действия Сергея в завершение, однако он снова не имел должной удачи в реализации, поэтому команда осталась без голов.

У гостей зато мало что получалось впереди, однако посреди тайма одиночная подача с правого фланга не досталась Будковскому в штрафной, однако отскок забрал Мичин и сразу пробил в правый нижний угол. Этот момент возник фактически из ничего и в дальнейшем не получил никакого акцентированного развития. Но «Заре» было этого вполне достаточно для того, чтобы все попытки соперников отвечать выглядели на фоне забитого луганчанами мяча неловко.

На второй тайм Иващенко по неочевидным причинам снял с игры чрезвычайно активного Суханова, после чего «Оболонь» перестала атаковать вообще. «Заря» взамен забрала инициативу под контроль и воспользовалась одной из очередных ошибок киевлян в защите. А их на этот раз снова было немало. Антюх на 52 минут оставил позади себя Дубка на правом фланге и выкатил прострел на ближнюю под удар Будковскому, который снова забивает в составе «мужиков», как в старые времена.

Возможно «пивовары» в дальнейшем и нашли бы свой момент в атаке, но Дубко за пять минут сделал так, чтобы для этого вообще никаких предпосылок больше не возникало. Два предупреждения за фолы на левом фланге – красная карточка – Иващенко понурил голову, а его команда смирилась с поражением. То, что на этот раз не было разгромного счета снова – личная «заслуга» Будковского и Бенито, которые упустили просто отличные возможности перед чужими воротами.

После международного перерыва киевская «Оболонь» сыграет дома против «Александрии», а луганская «Заря» будет принимать киевское «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Оболонь» – «Заря» – 0:2

Голы: Мичин, 19, Будковский, 52

Предупреждения: Дубко, 57 – Будковский, 48, Бенито, 69, Дрышлюк, 85, Джордан, 90+2

Удаление: Дубко, 62 (второе предупреждение)

«Оболонь»: Федоровский – Осман (Чернов, 72), Дубко, Приймак, Карась, Мединский – Черненко, Мороз, Витенчук (Бычек, 83) – Теслюк (Тарануха, 60), Суханов (Близниченко, 46).

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Дрышлюк, Тронтель – Антюх (Кирюханцев, 73), Яцик (Горбач, 83), Башич, Мичин – Герреро, Будковский (Бенито, 65).

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 10 (1) – 10 (3)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

ОБОЛОНЬ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C