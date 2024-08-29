В стартовом поединке 5-го тура украинской Премьер-Лиги в пятницу 30 августа в Киеве «Оболонь» будет принимать «Зарю». Будущие хозяева поля в четырех матчах набрали только одно очко, потерпев при этом три поражения. С очень плохой разницей забитых и пропущенных голов (минус 10) подопечные Валерия Иващенко расположились на последнем месте в турнирной таблице. Луганский клуб пока выступает неровно, чередуя удачные матчи с неудачными, и расположился на данный момент на 8 месте. Что примечательно, «Заря» еще ни разу в нынешнем сезоне не делила очки с соперниками.

Оболонь

В стартовом туре нового чемпионата киевские футболисты дома сыграли вничью с «Колосом» 2:2. А затем случился настоящий провал – три поражения с общей разницей голов 0:10. Сперва пивовары на своем поле проиграли львовскому «Руху» 0:4, а затем в гостях поочередно уступили полтавской «Ворскле» 0:2 и житомирскому «Полесью», снова пропустив в свои ворота четыре безответных мяча.

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По всей видимости, очень болезненно сказывается на игре передней линии переход в «Рух» форварда Игоря Краснопира, который, кстати, уже отметился голом в ворота своей уже бывшей команды. Кроме того, непонятна ситуация с другим нападающим Олегом Вишневским, а пришедшие в межсезонье Константин Бычек и Денис Теслюк длительное время были травмированы и только в предыдущем туре оказались в заявке на игру. Сюда же можно отнести и капитана команды Олега Слободяна, забившего в поединке с «Колосом». В других матчах этого сезона он не выступал.

Конечно же, есть серьезные проблемы и в обороне. И это при том, что один из вратарей Александр Рыбка в особых представлениях не нуждается, а другой – Назарий Федоривский – в целом всегда отличался надежностью и уверенностью. Одним словом, у «Оболони» сейчас проблем хватает и, если вспомнить слова Валерия Иващенко сразу же после игры первого тура, он уже тогда говорил, что команде нужно кадровое усиление. Тем не менее, за этот период был приобретен только 21-летний вингер Виктор Близниченко.

И еще. В предстоящей встрече киевляне не могут рассчитывать на полузащитника Максима Грисьо, удаленного в матче с «Полесьем» и отбывающего дисквалификацию.

Заря

После поражения в 4-м туре во Львове от «Руха» 0:3, в луганской команде произошли изменения в тренерском штабе. Юрий Коваль, который до этого исполнял обязанности главного тренера, теперь сосредоточится на работе спортивного директора клуба, а футболистами будет руководить один из его помощников хорват Младен Бартулович. Насколько это поможет «Заре», пока сказать трудно, но обычно смена наставников является шоковой терапией для игроков и они стараются действовать лучше, чем прежде.

Интересно, что в матче с «Рухом» в составе луганчан после длительного перерыва снова появился экс-форвард сборной Украины Филипп Будковский. Он вышел на поле во втором тайме и успел получить предупреждение. Несомненно этот футболист должен помочь команде своим опытом и результативной игрой.

А вот еще одного игрока «Зари» Владислава Вакулу, скорее всего, в предстоящем матче мы не увидим. Получив серьезную травму колена в кубковой встречей с «Олимпией», он выбыл из строя на несколько недель.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины на уровне Премьер-Лиги соперники провели всего 2 поединка в сезоне 2023-2024 годов. В первом круге в Киеве на «Оболонь Арене» победила «Заря» 4:2 (дважды у гостей забил Герреро, по одному разу отличились Батагов и Антюх, а у хозяев дубль оформил Суханов). Второй матч проходил на стадионе «Левый Берег» Киевской области и завершился нулевой ничьей.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Близниченко, Приймак, Витенчук, Суханов

«Заря»: Турбаевский, Тронтель, Джордан, Нваэзе, Вантух, Яцык, Башич, Кирюханцев, Антюх, Будковский, Герреро

Прогноз на противостояние:

Обе команды пока еще не набрали оптимальную форму, но наверняка намерены поправить свое турнирное положение. Предположим, что игра будет равная и соперники забьют голы друг другу. В итоге ставим на ничью 1:1.

30 августа, пятница