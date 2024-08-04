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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболони еще нужно кадровое усиление»
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 23:23 | Обновлено 04 августа 2024, 23:36
73
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболони еще нужно кадровое усиление»

Главный тренер пивоваров рассказал о старте команды в чемпионате Украины

04 августа 2024, 23:23 | Обновлено 04 августа 2024, 23:36
73
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболони еще нужно кадровое усиление»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Наставник «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен итоговым результатом матча 1-го тура УПЛ против Колоса (2:2):

«Если учесть, что гости уравняли положение под занавес противостояния, то можно было бы рассчитывать на большее. Однако ничья – тоже неплохой результат.

Радует, что на этот раз с прицелом уже было лучше, преобладали мы над соперником и во владении мячом, количестве нанесенных ударов. Не выбил из колеи и пропущенный гол. Игроки проявили характер и не только восстановили паритет, но и вышли вперед.

Почему не удалось удержать преимущество? К сожалению, у нас по разным причинам отсутствовали четыре игрока основной обоймы, поэтому в концовке поединка не хватило исполнителей, которые могли бы качественно освежить игру. Этим и воспользовался Колос.

Пока трансферное окно еще открыто, нужно поработать над усилением склада».

В стартовом туре УПЛ команды «Оболони» и «Колоса» разошлись миром (2:2).

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Валерий Иващенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос инсайд
Андрій Писаренко Источник: ФК Оболонь
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