Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболони еще нужно кадровое усиление»
Главный тренер пивоваров рассказал о старте команды в чемпионате Украины
Наставник «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен итоговым результатом матча 1-го тура УПЛ против Колоса (2:2):
«Если учесть, что гости уравняли положение под занавес противостояния, то можно было бы рассчитывать на большее. Однако ничья – тоже неплохой результат.
Радует, что на этот раз с прицелом уже было лучше, преобладали мы над соперником и во владении мячом, количестве нанесенных ударов. Не выбил из колеи и пропущенный гол. Игроки проявили характер и не только восстановили паритет, но и вышли вперед.
Почему не удалось удержать преимущество? К сожалению, у нас по разным причинам отсутствовали четыре игрока основной обоймы, поэтому в концовке поединка не хватило исполнителей, которые могли бы качественно освежить игру. Этим и воспользовался Колос.
Пока трансферное окно еще открыто, нужно поработать над усилением склада».
В стартовом туре УПЛ команды «Оболони» и «Колоса» разошлись миром (2:2).
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