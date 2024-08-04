Дубль Цурикова и красивые голы пивоваров. Оболонь и Колос расписали ничью
Команды выдали неплохую игру в стартовом туре УПЛ
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Украинская Премьер-лига. 1 тур
«Оболонь» – «Колос» – 2:2
Голы: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуриков, 48, 82
Предупреждения: Мороз, 52, Груша, 61 – Гагно, 38, Бондаренко, 90+3
«Оболонь»: Рыбка – Дубко, Карась (Лукьянчук, 18), Курко, Мединский – Мороз, Слободян – Груша (Приймак, 65), Черненко (Витенчук, 72), Суханов – Тарануха (Лях, 72)
«Колос»: Пахолюк – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цурик – Гагно, Харатин (Ориховский, 62), Демченко – Топалов (Третьяков, 62), Безбородько (Паулаускас, 62), Алефиренко (Велетень, 69)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Стадион: «Оболонь» (Киев)
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