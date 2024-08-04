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  4. Дубль Цурикова и красивые голы пивоваров. Оболонь и Колос расписали ничью
Премьер-лига
Оболонь
04.08.2024 15:30 – FT 2 : 2
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 17:26 | Обновлено 04 августа 2024, 17:30
168
1

Дубль Цурикова и красивые голы пивоваров. Оболонь и Колос расписали ничью

Команды выдали неплохую игру в стартовом туре УПЛ

04 августа 2024, 17:26 | Обновлено 04 августа 2024, 17:30
168
1
Дубль Цурикова и красивые голы пивоваров. Оболонь и Колос расписали ничью
ФК Колос

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 1 тур

«Оболонь» – «Колос» – 2:2

Голы: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуриков, 48, 82

Предупреждения: Мороз, 52, Груша, 61 – Гагно, 38, Бондаренко, 90+3

«Оболонь»: Рыбка – Дубко, Карась (Лукьянчук, 18), Курко, Мединский – Мороз, Слободян – Груша (Приймак, 65), Черненко (Витенчук, 72), Суханов – Тарануха (Лях, 72)

«Колос»: Пахолюк – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цурик – Гагно, Харатин (Ориховский, 62), Демченко – Топалов (Третьяков, 62), Безбородько (Паулаускас, 62), Алефиренко (Велетень, 69)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Оболонь» (Киев)

ОБОЛОНЬ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос отчеты Андрей Цуриков
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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