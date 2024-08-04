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Премьер-лига
Оболонь
04.08.2024 15:30 – FT 2 : 2
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 18:56 |
106
0

Оболонь – Колос – 2:2. Перестрелка в Киеве с одним дублем. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25

04 августа 2024, 18:56 |
106
0
Оболонь – Колос – 2:2. Перестрелка в Киеве с одним дублем. Видео голов
ФК Колос

4 августа состоялся матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Колос.

Поединок прошел в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Игра завершилась со счетом 2:2.

УПЛ 2024/25. 1-й тур, 4 августа

Оболонь – Колос – 2:2

Голы: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуриков, 48, 86

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Слободян (Оболонь).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
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Олег Слободян Руслан Черненко Андрей Цуриков видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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