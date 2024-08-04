04.08.2024 15:30 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига04 августа 2024, 18:56 |
106
0
Оболонь – Колос – 2:2. Перестрелка в Киеве с одним дублем. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25
04 августа 2024, 18:56 |
106
0
4 августа состоялся матч 1-го тура УПЛ 2024/25 между командами Оболонь и Колос.
Поединок прошел в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. Игра завершилась со счетом 2:2.
УПЛ 2024/25. 1-й тур, 4 августа
Оболонь – Колос – 2:2
Голы: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуриков, 48, 86
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Слободян (Оболонь).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 августа 2024, 14:59 10
Команда Карраско все же получила выгоду от своего стерильного контроля мяча
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 09:23 55
Sport.ua представляет анонс 9-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
Олимпийские игры | 03.08.2024, 23:55
Футбол | 04.08.2024, 16:40
Олимпийские игры | 03.08.2024, 23:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.08.2024, 23:02
04.08.2024, 12:07 1
03.08.2024, 11:18 13
03.08.2024, 12:32 28
03.08.2024, 21:45 142
03.08.2024, 00:55 6
03.08.2024, 11:16 4
03.08.2024, 08:24 1