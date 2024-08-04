Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1 тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.
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«Оболонь» в прошлом сезоне финишировала в зоне переходных матчей и осталась в УПЛ, одолев в них «Левый берег». «Колос» долгое время имел лучшую оборону в чемпионате, но затем посыпался и финишировал одиннадцатым. В предыдущем сезоне команды дважды сыграли между собой 0:0, поэтому данный матч, третий в истории между клубами, наконец-то имеет шанс впервые увидеть забитый гол в истории противостояний « пивоваров» и «колосков».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Колос» в украинской версии сайта.
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