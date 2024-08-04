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Премьер-лига
Оболонь
04.08.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 01:03 |
31
0

Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура Украинской Премьер-лиги

04 августа 2024, 01:03 |
31
0
Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1 тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Оболонь» в прошлом сезоне финишировала в зоне переходных матчей и осталась в УПЛ, одолев в них «Левый берег». ​​​«Колос» долгое время имел лучшую оборону в чемпионате, но затем посыпался и финишировал одиннадцатым. В предыдущем сезоне команды дважды сыграли между собой 0:0, поэтому данный матч, третий в истории между клубами, наконец-то имеет шанс впервые увидеть забитый гол в истории противостояний ​​​« пивоваров» и ​​​«колосков».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – ​​​​​«Колос» в украинской версии сайта.

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Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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