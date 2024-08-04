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Премьер-лига
Оболонь
04.08.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 00:09 | Обновлено 04 августа 2024, 00:21
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0

Оболонь – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В предыдущем сезоне команды два раза сыграли по 0:0

04 августа 2024, 00:09 | Обновлено 04 августа 2024, 00:21
52
0
Оболонь – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 4 августа, состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Оболонь» Киев и «Колос» Ковалевка. Поединок пройдет в Киеве на поле «Оболонь Арены». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь

В предыдущем сезоне 2023/2024 киевская «Оболонь» финишировала на 14-й позиции в итоговой таблице УПЛ и была вынуждена бороться за место в элите в стыковых матчах с «Левым Берегом».

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В 30 поединках календарного сезона «пивовары» набрали 26 очков, добившись пяти побед, 11 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений, мячи 18-41.

В стыковых поединках Фортуна благоволила «Оболони» и она продлила на будущий сезон свое пребывание в Украинской Премьер-лиге. На домашней арене в первой игре с «Левым Берегом» «пивовары» добились победы со счетом 1:0, а в ответной встрече на выезде сыграли вничью 1:1.

При подготовке к новому сезону «Оболонь» провела 7 спаррингов, в которых добилась четырех побед при трех поражениях. Вначале была серия из неудач (ЛНЗ – 0:2, «Эпицентр» - 2:4, «Кудровка» - 0:1), а затем последовали победы («Чайка» - 3:0, ЛНЗ – 2:0, «Чернигов» - 2:1, «Верес» - 5:2).

В межсезонье «Оболонь» распрощалась с голкипером Артемом Кичаком, который завершил карьеру, защитником Дмитрием Нагиевым, хавбеком Евгением Запорожцем и нападающим Игорем Краснопиром, права на которого выкупил «Рух».

Что до подписаний «пивоваров», то ряды команды пополнил защитник Василий Курко («Верес»), полузащитники Вадим Витенчук («Минай») и Константин Бычек («Металлист 1925»), а также нападающий Денис Теслюк из «Руха».

Колос

В итоговой таблице УПЛ сезона-2023/2024 «Колос» расположился на 11-м месте, имея в активе 32 очка. В 30 матчах ковалевцы одержали 7 побед и 11 ничьих, а в 12 поединках проиграли, мячи 22:31.

В летнее межсезонье ковалевцы провели 7 контрольных встреч. В них они добились 4 побед, дважды сыграли вничью и проиграли 1 раз. Поражение приключилось в заключительном спарринге с ЛНЗ – 1:2. А до этого были победа над «Кудровкой» (3:1), ничья 0:0 в матче с «Викторией», победы над «Черноморцем» (3:1) и «Вересом» (3:0), ничья 1:1 с тем же «Вересом», а также победа над «Диназом» (3:0).

После кампании предыдущего сезона Ковалевку покинули голкипер Кирилл Фесюн, защитники Александр Черноморец и Роман Гончаренко, полузащитник Вадим Милько (завершил карьеру) и Андрей Богданов, а также нападающий Лукас Рангел.

Игроками «Колоса» стали защитник Валерий Бондаренко, хавбеки Ника Гагнидзе, Максим Третьяков, Игорь Харатин, Даниил Алефиренко и нападающий Кирилл Попов.

Статистика встреч

«Оболонь» и «Колос» провели между собой в Украинской Премьер-лиге два поединка – оба в предыдущем сезоне-2023/2024.

Матчи и на поле «пивоваров», и на арене в Ковалевке завершились вничью 0:0.

Прогноз на противостояние

Фаворита в матче нет, и это не удивляет. С другой стороны, шансы «Оболони» на победу должны быть немного выше исключительно за счет своего поля. Осмелимся предположить, что именно хозяевам матча удастся хотя бы раз подобрать ключи к воротам соперника и это принесет им победу.

Ориентировочные составы:

Оболонь: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Мороз, Бычек, Слободян, Суханов, Тарануха, Грисьо, Груша.

Колос: Мысак – Бондаренко, Бурда, Цуриков, Козик, Ориховский, Демченко, Харатин, Алефиренко, Третьяков, Безбородько.

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4 августа, воскресенье

Оболонь – Колос
Киев. «Оболонь Арена». 15:30
ТВ-трансляция – UPL.TV
ОБОЛОНЬ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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прогнозы Оболонь - Колос Оболонь Киев Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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