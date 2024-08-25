Еще один хет-трик в туре УПЛ. Полесье уничтожило Оболонь в Житомире
Истощенная команда Иващенко рассыпалась с самого начала
День Независимости отпраздновали? Облегченное расписание в футбольном календаре на этот день имели? Поэтому теперь время возвращаться к работе в привычном для настоящего уик-энда насыщенном ритме украинской Премьер-лиги. Матчем в Житомире между местным «Полесьем» и киевской «Оболонью» мы продолжали наш рассказ о событиях четвертого тура национального первенства.
«Пивовары» приехали в гости к «волкам» откровенно не в лучшем тонусе. И здесь к команде Валерия Иващенко вопросы могут заключаться в том, почему они, имея в виду игру на выходных, таки позволили случиться не только кубковым овертаймам в гостях у ковалевского «Колоса» посреди недели, но и допустили серию пенальти. Пусть и выиграла ту дуэль «Оболонь», но играла основным составом, и так же должна была выходить играть против команды, которая в это время просто готовилась к конкретному противнику.
А когда такое соотношение сил между оппонентами, то конфуза одной из сторон почти невозможно избежать. Это и произошло с «пивоварами» на этот раз. Искать подводных камней нечего – команды Иващенко банально физически не хватило на игру в довольно похожих стартовых составах сразу в двух турнирах в начале сезона. И этому факту мы вообще никоим образом не удивились.
«Полесье» же просто делало свою работу и ждало момента, когда из-за усталости в защите соперников будет появляться пространство. А как только «волки» это видели, то мячи сразу летели не просто на завершающую стадию, а сразу в ворота. Как, например, это было во время подачи Гуцуляка с правого фланга на дальнюю штангу для Назаренко или дальнего удара Алексея чуть позже примерно с того же места.
Гости не поняли, как так быстро пропустили два мяча, но поезд уже ушел. Иващенко среагировал сразу – две замены, но какой в них смысл, если обессилена вся команда, а не отдельные футболисты группы атаки? В конце концов «Оболонь» так в то нападение и не ходила, а вот на собственной половине поля продолжала допускать ошибки. Разрезной пас Бабенко на Назаренко под занавес первого тайма сделал счет очень весомым в плане будущей победы хозяев.
И этого сценария было просто не избежать, потому что как только мы вошли во второй тайм, как четвертый мяч оказался в воротах Федоривского. И это снова был тот самый Назаренко, который финтами без прикосновения оставил позади себя на правом фланге кучу защитников и затем переиграл вратаря, который бросился к нему аж за пределы штрафной. Но кто же остановит человека от такого легкого хет-трика?
«Пивовары», возможно, что-то и хотели показать во втором тайме, но как они должны были разгоняться, если уже на 54 минуте Грисьо просто потерял связь с реальностью и пошел прямой ногой против Таллеса в отбор на чужой половине? Сразу красная карточка появилась из кармана арбитра и вот уже на этом – точно все в плане интересных событий в этой игре. Потому что дальше уже была игра котов с мышами.
В следующие выходные житомирское «Полесье» поедет в гости к одесскому «Черноморцу», а киевская «Оболонь» дома будет играть против луганской «Зари».
Наши оценки:
«Полесье» (замены): Майсурадзе – 6,5, Леднев – 6,0, Макуана – 6,0, Шастал – 6,0, Йока – б/о.
«Оболонь» (замены): Теслюк – 5,0, Тарануха – 5,0, Приймак – 5,0, Чернов – 5,0, Осман – б/о.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Полесье» – «Оболонь» – 4:0
Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23
Предупреждения: Чоботенко, 45+1 – Близниченко, 45+4, Витенчук, 82
Удаление: Грисьо, 54 (грубый фол).
«Полесье»: Волынец – Смоляков, Чоботенко, Виалле, Тейлор (Майсурадзе, 46) – Крушинский (Леднев, 46), Бабенко, Таллес Коста – Назаренко (Макуана, 59), Пайшао (Йока, 82), Гуцуляк (Шастал, 72).
«Оболонь»: Федоровский – Грисьо, Дубко, Карась, Мединский – Черненко (Теслюк, 26), Мороз, Витенчук (Осман, 84) – Близниченко (Чернов, 69), Суханов (Тарануха, 26), Груша (Приймак, 46).
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).
Стадион: «Центральный» (Житомир).
Удары (в створ): 12 (7) – 3 (2)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 3 – 1.
ПОЛЕСЬЕ – ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 31°C
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