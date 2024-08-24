Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
25.08.2024 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 23:14 | Обновлено 24 августа 2024, 23:15
21
0

Полесье – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2024, 23:14 | Обновлено 24 августа 2024, 23:15
21
0
Полесье – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 25-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Имад Ашур начал свой путь в УПЛ с сенсационной победы над «Шахтером» (1:0), но затем его команда не сумела обыграть «Ингулец» на своем поле (1:1), и это уже куда более тревожный сигнал. А сейчас у «волков» на пути стоит «Оболонь», которая в чемпионате, несмотря на вполне привлекательный футбол, до сих пор так и не побеждала, однако посреди недели выиграла в Кубке Украины у «Колоса» в серии пенальти. Вот только там играл основной состав, еще и с дополнительным временем, а кого теперь выпускать на тяжелый выезд?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рух – Заря. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ТЕЛЬКО: «Академия Днепра-1 продолжает работать, дети тренируются»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Футзал | 23 августа 2024, 23:59 4
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией

Сине-желтая команда отгрузила соперникам 7 безответных мячей

Не худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч Эвертона
Футбол | 24 августа 2024, 19:49 1
Не худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч Эвертона
Не худший в команде. Известна оценка Миколенко за матч Эвертона

Команда проиграла со счетом 0:4

Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Футбол | 24.08.2024, 14:22
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Филиппов оформил хет-трик в ворота Шахтера. Стал лучшим бомбардиром сезона
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Теннис | 24.08.2024, 10:55
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Футбол | 23.08.2024, 23:37
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
23.08.2024, 19:17 2
Футбол
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 51
Бокс
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
23.08.2024, 15:27 12
Футбол
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 106
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open
22.08.2024, 19:51 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем