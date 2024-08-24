В воскресенье, 25-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Имад Ашур начал свой путь в УПЛ с сенсационной победы над «Шахтером» (1:0), но затем его команда не сумела обыграть «Ингулец» на своем поле (1:1), и это уже куда более тревожный сигнал. А сейчас у «волков» на пути стоит «Оболонь», которая в чемпионате, несмотря на вполне привлекательный футбол, до сих пор так и не побеждала, однако посреди недели выиграла в Кубке Украины у «Колоса» в серии пенальти. Вот только там играл основной состав, еще и с дополнительным временем, а кого теперь выпускать на тяжелый выезд?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.