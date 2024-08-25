25 августа в Житомире состоялся матч 4-го тура УПЛ.

Житомирское «Полесье» дома разгромило киевскую «Оболонь» со счетом 4:0.

Победу житомирской команде принес хет-трик Александр Назаренко, который стал первым в истории выступлений «Полесья» в УПЛ.

В начале второго тайма у Оболони был удален Максим Грисьо.

Украинская Премьер-лига

4-й тур. 25 августа, Житомир

Полесье Житомир – Оболонь Киев – 4:0

Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Удаление: Грисьо, 54 (Оболонь)

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