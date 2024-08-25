Украина. Премьер лига25 августа 2024, 18:51 | Обновлено 25 августа 2024, 18:57
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Полесье – Оболонь – 4:0. Хет-трик Назаренко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура УПЛ
25 августа 2024, 18:51 | Обновлено 25 августа 2024, 18:57
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25 августа в Житомире состоялся матч 4-го тура УПЛ.
Житомирское «Полесье» дома разгромило киевскую «Оболонь» со счетом 4:0.
Победу житомирской команде принес хет-трик Александр Назаренко, который стал первым в истории выступлений «Полесья» в УПЛ.
В начале второго тайма у Оболони был удален Максим Грисьо.
Украинская Премьер-лига
4-й тур. 25 августа, Житомир
Полесье Житомир – Оболонь Киев – 4:0
Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23
Удаление: Грисьо, 54 (Оболонь)
Видео голов и обзор матча
События матча
54’
Maksym Grysyo (Оболонь) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
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