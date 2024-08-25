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Премьер-лига
Полесье
25.08.2024 13:00 – FT 4 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 18:51 | Обновлено 25 августа 2024, 18:57
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0

Полесье – Оболонь – 4:0. Хет-трик Назаренко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура УПЛ

25 августа 2024, 18:51 | Обновлено 25 августа 2024, 18:57
351
0
Полесье – Оболонь – 4:0. Хет-трик Назаренко. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье. Александр Назаренко

25 августа в Житомире состоялся матч 4-го тура УПЛ.

Житомирское «Полесье» дома разгромило киевскую «Оболонь» со счетом 4:0.

Победу житомирской команде принес хет-трик Александр Назаренко, который стал первым в истории выступлений «Полесья» в УПЛ.

В начале второго тайма у Оболони был удален Максим Грисьо.

Украинская Премьер-лига

4-й тур. 25 августа, Житомир

Полесье Житомир – Оболонь Киев – 4:0

Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Удаление: Грисьо, 54 (Оболонь)

Видео голов и обзор матча

События матча

54’
Maksym Grysyo (Оболонь) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь видео голов и обзор Александр Назаренко Алексей Гуцуляк хет-трик Максим Грисьо удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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