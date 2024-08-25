Имад АШУР: «Результат получился замечательным для всех»

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур прокомментировал победу над «Оболонью» (4:0) и хет-трик Александра Назаренко.

- Имад, сегодня произошла разгромная победа над «Оболонью», видимо, у вас противоположные эмоции от тех, что были неделю назад после матча с «Ингульцом»?

- Почему? (смеется) Мы находимся в процессе построения чего-то, нам нужно время для того, чтобы была стабильность. Яркие эмоции были тогда и сейчас. Нам просто надо двигаться дальше в том направлении, которое мы себе обрисовали и принимать любые эмоции. Не бывает хороших или плохих эмоций, просто иногда они бывают более яркими, а иногда – немного меньше.

- Согласитесь с тем, что сегодня команде удалось если не все, то очень многое?

- До установления окончательного счета подавляющее большинство вещей, о которых мы говорили, выполнялось не идеально, но улучшилось точно. Мы ничего не меняем от матча к матчу с точки зрения того, в каком направлении мы хотим работать. Это очень важно, потому что только так мы сможем добраться до какой-то целостной картины. Я уже сегодня говорил, что надо обратить внимание на слова нашего президента после игры с «Шахтером». Он говорил, что мы только что-то строим и на какие-то результаты можно будет смотреть во втором круге. Сейчас результаты будут разными, как бы мы не хотели выигрывать все, но надо это принимать и двигаться дальше. Рано или поздно будет картина, которую уже можно будет называть минимально целостной. Мне кажется, что это не только наша история, но и вообще в любом контексте, где ведутся изменения, нужно время на адаптацию абсолютно всех. Независимо от того в нашем чемпионате это происходит или в другом, в нашей команде или какой-то другой – это нормально. Хотелось бы, чтобы все причастные это приняли. Чтобы они радовались, когда будет такая возможность, а когда будут эмоции о которых говорили вы, чтобы они принимали их, делали выводы, чтобы двигаться в желаемом направлении.

- Довольны ли вы вариативностью голевых атак, ведь сегодня забитые мячи были на разный вкус?

- Мне кажется, во всех забитых мячах было очень много общего: свободное пространство, игрок, который в это пространство входит с идеей продвигать мяч к чужим воротам и игрок, который своевременно туда отдает передачу. Хорошо, возможно, во время второго взятия ворот не было игрока, который бы вбегал, но идея такая же: было пространство, Алексей его использовал с идеей продвинуть мяч вперед, а впереди были уже только ворота. Эта идея сработала, мы всегда хотим придерживаться одинаковых принципов, а потом они, надеюсь, будут воплощаться в голы, которые будут выглядеть иначе, но их все равно будет что-то объединять, то есть рационально игра в соответствии с тем, что требует момент или эпизод.

- Сегодня Александр Назаренко хет-триком ворвался в гонку бомбардиров. Насколько полезно для тренера иметь такого игрока, на которого можно положиться в каждом матче?

- Группа игроков, которая есть с нами – это все игроки, на которых мы можем полагаться. Каждый находится в разном моменте – это нормально, сегодня Александр сделал все для того, чтобы приблизиться к тому пространству, которое позволяло ему завершать максимальное количество раз. Мне кажется, что у него еще были возможности. Замечательно, что сегодня это был Саша, я очень за него рад, но я так же буду рад за каждого, кто сможет быть эффективным на поле. Мы понимаем, что персональная эффективность каждого – это цель к которой мы должны идти. Безусловно, для этого нужно время, но и желание от ребят. Сегодня мы можем эти вещи совместить с желанием двигаться дальше, улучшаться и приближаться к целостной игре. А отдельно за Александра я очень рад, потому что мы знаем, что для каждого игрока это очень важно. Для меня тоже важно, что сегодня это позволило получить положительный результат для всех. Отдельно хочу поблагодарить Александра, но в первую очередь – всю команду, всех, кто поддерживает процесс и наших ВСУ, которые вообще позволяют быть в этом процессе.

- Сегодня большую часть тайма команда играла в численном большинстве, насколько довольны этим отрезком игры?

- Мы только что говорили после игры об этом. В последней части игры, действительно, мы владели мячом – понятно. Скорее всего, сбавить обороты было сознательным решением, потому что все равно энергии сегодня мы потратили достаточно и это надо принять. С другой стороны, я никогда не буду этим доволен – это нормально. Но я должен понимать почему так происходит, потому что мы находимся в поиске наших оптимальных кондиций. Сегодня, возможно, в какой-то момент соперник дал нам возможность начать ментально восстанавливаться и готовиться к следующей игре. Повторюсь: мне категорически это не нравится, но это можно понять. Если это учитывать, то интенсивность работы с мячом немного снизилась, но все равно моменты были созданы. Конечно, моменты были уже не такими яркими и соперник тоже адаптировался к ситуации, чтобы существенно не ухудшить счет и искать возможность у наших ворот. Мне это не нравится, но мы должны распределять наши силы. Эта игра уже позади, двигаемся дальше, готовимся к следующему сопернику. Надеюсь, что последние 20 минут добавятся к следующему соревнованию.

- После последнего матча вы говорили, что не таким хотели видеть результат на «Центральном» стадионе, сегодня все получилось?

- Если говорить о результате, то результат получился замечательным для всех. Очень рад, что сегодня ребята сделали все, чтобы показать ту игру, в направлении которой мы движемся и получить результат. Мне кажется, что эти две составляющие должны быть в любом контексте, если мы говорим о соревновательной среде. Хочу поздравить всех, кто причастен к клубу: ребят, руководство, болельщиков с сегодняшним результатом. Но это сегодня и это уже в прошлом. Мы спокойно работаем дальше, потому что мы все еще находимся в процессе.