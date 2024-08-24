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Премьер-лига
Полесье
25.08.2024 13:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 14:15 | Обновлено 24 августа 2024, 14:20
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Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Житомирский клуб пока идет без поражений, а киевляне еще не побеждали в нынешнем сезоне

24 августа 2024, 14:15 | Обновлено 24 августа 2024, 14:20
30
0
Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 4-м туре украинской Премьер-Лиги в воскресенье, 25 августа, в Житомире местный клуб «Полесье» будет принимать киевскую «Оболонь». Подопечные Ашура Имада удачно стартовали в новом чемпионате, набрав 4 очка в двух матчах. При этом житомирские футболисты нанесли поражение донецкому «Шахтеру» со счетом 1:0. Что касается киевлян, то они провели уже три поединка и пополнили свою копилку очков только одним пунктом – ничья и два поражения.

Полесье

Житомирский коллектив начал подготовку к новому сезону немного раньше других украинских клубов, так как ему предстояло участие в квалификации Лиги Конференций. Но, проиграв по сумме двух матчей словенской «Олимпии» и выбыв из турнира, «Полесье» теперь полностью сосредоточилось на матчах Премьер-Лиги.

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Уже во втором туре команда из Полесья преподнесла настоящий сюрприз, одержав победу над действующим чемпионом страны, благодаря точному удару Сергея Чоботенко. Впрочем, в следующем матче уже у себя дома в Житомире, она не сумела добиться успеха в игре с «Ингульцом», вернувшимся в Премьер-Лигу. Более того, хозяевам поля пришлось отыгрываться – перед самым перерывом это сделал Александр Назаренко. В итоге «Полесье» снова не проиграло, но и не выиграло. Ничья 1:1.

Несмотря на то, что чемпионат страны уже набрал ход, в житомирском клубе продолжаются изменения. На этой неделе стало известно, что два уже бывших игрока «Полесья» трудоустроились в других командах элитного дивизиона. Артем Козак перешел в «Александрию», а Филипп Будковский вернулся в «Зарю». В поисках нового клуба находится и Василий Грицук. Но на этих футболистов Ашур Имад явно не рассчитывал в предстоящем сезоне. Зато ждет большей отдачи от тех игроков (а их свыше десяти), кто пришел усилить его команду. Так что в предстоящем матче тренерский штаб наверняка устроит только победа.

Оболонь

Киевлянам с большим трудом удалось отстоять свое место в Премьер-Лиге в предыдущем чемпионате Украины, одолев по сумме двух переходных матчей «Левый Берег». Но как неудачно играли подопечные Валерия Иващенко в большинстве поединков минувшего сезона, так продолжают и в нынешнем.

Пожалуй, только матч стартового тура с «Колосом» футболистам «Оболони» можно занести в актив. Тогда на родном стадионе они вели в счете вплоть до 87-й минуты, но пропустили гол и встреча завершилась вничью 2:2. Следующая игра с «Рухом» снова состоялась в Киеве, но стала настоящим кошмаром для хозяев поля. Они потерпели поражение с крупным счетом 0:4. И в третьем туре пивовары проиграли, на этот раз в Полтаве «Ворскле» 0:2.

Впрочем, уже на этой неделе у болельщиков «Оболони» наконец-то появился повод порадоваться. В поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины киевляне снова встретились с «Колосом» и опять игра завершилась вничью, на этот раз 0:0. Но так, как это был кубковый матч, для выявления победителя соперникам пришлось бить пенальти. Лучше это получилось у столичных футболистов 5:4.

Статистика матчей

В прошлом чемпионате команды впервые сыграли друг против друга на уровне Премьер-Лиги. Осенью в Житомире «Полесье» добилось успеха 2:0, причем оба гола были забиты в компенсированное время после удаления киевлянина Мороза (отличились Грицук и Козак), а весной в Киеве «Оболонь» взяла реванш 1:0 (гол забил Черненко). И здесь не обошлось без красной карточки, причем Чоботенко был вынужден покинуть поле уже на 2-й минуте матча.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Кудрик, Чоботенко, Виалле, Смоляков, Михайличенко, Бабенко, Мустафаев, Леднев, Гуцуляк, Назаренко, Пайшао

«Оболонь»: Федоривский, Мединский, Дубко, Курко, Карась, Грисьо, Черненко, Мороз, Витенчук, Тарануха, Суханов.

Прогноз на противостояние:

Предположим, что матч пройдет с небольшим преимуществом хозяев поля и завершится победой «Полесья» со счетом 2:1.

25 августа, воскресенье

«Полесье» – «Оболонь»
Житомир. Стадион «Центральный». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ПОЛЕСЬЕ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Оболонь Киев Полесье - Оболонь прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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