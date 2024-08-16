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Премьер-лига
Ворскла
16.08.2024 18:00 – FT 2 : 0
Оболонь
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:35 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 21:29 | Обновлено 16 августа 2024, 22:04
643
4

Разбудила тревога. Ворскла в Полтаве переиграла Оболонь

Команда Долганского начала игру неуверенно, но вовремя собралась с мыслями

16 августа 2024, 21:29 | Обновлено 16 августа 2024, 22:04
643
4
Разбудила тревога. Ворскла в Полтаве переиграла Оболонь
УПЛ

Дебютная тревога во время матча украинской Премьер-лиги не заставила себя долго ждать, и уже в конце второго тура в минувшие выходные мы впервые вынужденно прерывали игру. Поэтому соответствующий опыт уже имел место, и он, к сожалению, понадобился уже в контексте первого игрового дня третьего тура. Полтавская «Ворскла» и киевская «Оболонь» стали заложниками обстоятельств и вынуждены были подвинуть стартовый свисток очной встречи чуть больше, чем на полчаса.

И когда мы наконец получили картинку с места событий с футболистами на поле, то стало понятно, что газон стадиона в Полтаве, мягко говоря, нуждается в отдыхе. Даже остроумно кое в чем, что к плохому состоянию покрытия скорее привыкли именно «пивовары», а не хозяева, поэтому мы видели только команду Валерия Иващенко в атаке. В течение только 15 минут, правда, потому что дальше снова была объявлена тревога, но «Оболонь» выглядела очень интересно и содержательно.

Почти час длился этот вынужденный отдых и за это время могло произойти действительно все, что угодно. В том числе, исчезновение атакующего настроя у игроков киевлян. К их сожалению, восстановить такие вещи на дистанции бывает очень непросто и гостям это банально не удалось сделать, поэтому после очень мощного начала они просто отдали инициативу и пропустили. Федоривский не справился с дальним ударом Скляра, а Нестеренко вовремя успел на добивание.

Это было развитие событий сугубо в пользу футболистов Долганского. «Ворскла» потом не тратила много усилий на то, чтобы сдерживать соперников, которые угрожали, разве что, дальними ударами от неугомонного Суханова. Сергей чуть позже даже отметит голом, но уже во втором тайме и это приведет к наиболее противоречивому эпизоду игры.

Решение VAR и главного арбитра Сергея Задирана относительно игры рукой у нападающего «Оболони» во время прострела Мединского с правого фланга на 61 минуте в борьбе против Гучека не понял никто. Повторы вообще ни в чем не убедили, поэтому дискуссия будет продолжаться еще очень долго. В отличие от интриги в этой встрече.

Через восемь минут Курко непонятно как отдал передачу перед своей штрафной слева, подарил мяч Кане, а тот затем реализовал свидание с Федоривским ударом в дальний угол. Конечно, после такого на должный настрой отыгрываться у «пивоваров» нечего было и рассчитывать.

Через неделю полтавская «Ворскла» сыграет в гостях у киевского «Динамо», а киевская «Оболонь» поедет в гости к житомирскому «Полесью», тогда как посреди недели будет играть на выезде против ковалевского «Колоса» в Кубке Украины.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ворскла» – «Оболонь» - 2:0

Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69

Предупреждения: Бацула, 36, Корниенко, 77 – Мединский, 51

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута – Челядин (Корниенко, 66), Скляр (Бацула, 46), Хрипчук – Нестеренко (Островский, 81), Ковталюк (Иеде, 66), Кане (Мякушко, 88).

«Оболонь»: Федоровский – Осман (Груша, 86), Дубко, Курко, Карась, Мединский – Витенчук (Черненко, 64), Мороз, Приймак – Тарануха (Близниченко, 72), Суханов.

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская обл.).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 9 (5) – 13 (5)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 0 – 2.

ВОРСКЛА - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Це та Ворскла, що грала з Шахтарем чи я щось плутаю?
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+1
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Falko
В Оболоні явні проблеми із завершенням. Квасницю продали, нікого не купили.
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0
Pe4kin
А по какой причине судья отменил чистый гол Оболони? Ставка горела или что?😁
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0
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