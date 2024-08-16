В пятницу, 16-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 18:00.

«Пивовары» провели две игры на своем поле, выглядели неплохо, но в итоге набрали только одно очко. Возможно, на выезде команда Валерия Иващенко сумеет добиться более высоких результатов. «Ворскла» тем временем стартовала с разгрома от «Шахтера» (0:5), но затем поиздевалась над «Левым берегом» (3:0). В итоге, никто не знает, как завершится очная встреча этих двух команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.