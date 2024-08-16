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Премьер-лига
Ворскла
16.08.2024 18:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 00:43 | Обновлено 16 августа 2024, 00:44
22
0

Ворскла – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

16 августа 2024, 00:43 | Обновлено 16 августа 2024, 00:44
22
0
Ворскла – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В пятницу, 16-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 18:00.

«Пивовары» провели две игры на своем поле, выглядели неплохо, но в итоге набрали только одно очко. Возможно, на выезде команда Валерия Иващенко сумеет добиться более высоких результатов. «Ворскла» тем временем стартовала с разгрома от «Шахтера» (0:5), но затем поиздевалась над «Левым берегом» (3:0). В итоге, никто не знает, как завершится очная встреча этих двух команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Ворскла Полтава Оболонь Киев Ворскла - Оболонь текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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