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Премьер-лига
Ворскла
16.08.2024 18:00 – FT 2 : 0
Оболонь
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:35 из-за воздушной тревоги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 22:27 | Обновлено 16 августа 2024, 22:35
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0

Ворскла – Оболонь – 2:0. Нестеренко и Кане. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ

16 августа 2024, 22:27 | Обновлено 16 августа 2024, 22:35
155
0
Ворскла – Оболонь – 2:0. Нестеренко и Кане. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Вечером 16 августа в матче 3-го тура УПЛ встретились Ворскла Полтава и Киев Оболонь.

Полтавская команда одержала победу дома, обыграв пивоваров со счетом 2:0.

В первом тайме отличился Нестеренко, а после перерыва второй гол для полтавской команды забил Ибрахим Кане.

Матч начался на полчаса позже запланированного, а затем прерывался из-за воздушной тревоги.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур, 16 августа

Ворскла Полтава – Оболонь Киев – 2:0

Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Ворскла).
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Источник: Ворскла взяла в аренду молодого бразильца
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Ворскла - Оболонь видео голов и обзор Иван Нестеренко Ибрахим Кане
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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