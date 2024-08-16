Вечером 16 августа в матче 3-го тура УПЛ встретились Ворскла Полтава и Киев Оболонь.

Полтавская команда одержала победу дома, обыграв пивоваров со счетом 2:0.

В первом тайме отличился Нестеренко, а после перерыва второй гол для полтавской команды забил Ибрахим Кане.

Матч начался на полчаса позже запланированного, а затем прерывался из-за воздушной тревоги.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур, 16 августа

Ворскла Полтава – Оболонь Киев – 2:0

Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69

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