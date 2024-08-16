Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:35 из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига16 августа 2024, 22:27 | Обновлено 16 августа 2024, 22:35
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Ворскла – Оболонь – 2:0. Нестеренко и Кане. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ
16 августа 2024, 22:27 | Обновлено 16 августа 2024, 22:35
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Вечером 16 августа в матче 3-го тура УПЛ встретились Ворскла Полтава и Киев Оболонь.
Полтавская команда одержала победу дома, обыграв пивоваров со счетом 2:0.
В первом тайме отличился Нестеренко, а после перерыва второй гол для полтавской команды забил Ибрахим Кане.
Матч начался на полчаса позже запланированного, а затем прерывался из-за воздушной тревоги.
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Украинская Премьер-лига. 3-й тур, 16 августа
Ворскла Полтава – Оболонь Киев – 2:0
Голы: Нестеренко, 24, Кане, 69
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Ворскла).
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