ИВАЩЕНКО: «Вся Украина сейчас смеется. Чистый гол отменили»

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко ответил на вопросы после матча с Ворсклой (0:2) в третьем туре УПЛ.

– Вот этот момент с рукой. Не могу не спросить: по-вашему, была рука или нет?

– Да что, по-моему? Конечно, нет. Вся Украина сейчас звонит, пишет: чистый гол отменили. Просто хочется спросить: как трактуется? И все такое. У нас, сколько таких матчей было.

С Ковалевкой первый тур играли – тоже рукой прокидает, смотрят – ничего нет. С Александрией играли – тоже чистая рука была еще в конце чемпионата. Многие такие моменты и трактуются я не знаю, как. И все не в нашу пользу. Вроде бы специально такие моменты.

Конечно, забили мяч, напряжение футбола, где-то можно было переломить. К ребятам какие вопросы? Молодцы, играли, и по анализу – то, что я сейчас смотрел – достаточно нанесли удары, но страдает точность.

У команды-соперника, в сущности, в первой половине один момент, на добивании не доиграли, и все. Мы пытались, достаточно нанесли удары, но мяч не хочет попадать в ворота.

– Этот момент с незасчитанным голом как-то надломил команду?

– Конечно, такие ситуации надламываются, когда люди решают результат матча – имею в виду судей. Сами решают, сами надламывают такие моменты, и оно где-то, конечно, надламывает. Так что здесь трудно что-то говорить.

Хорошо, если бы какая последовательность была. Я же говорю, много таких моментов – здесь трактуют да, там трактуют по-другому. Такое впечатление, что как выгодно. Вот и все, что можно комментировать? Вся Украина смеется: почему так? Ну вот так вот.