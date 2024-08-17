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Премьер-лига
Ворскла
16.08.2024 18:00 – FT 2 : 0
Оболонь
Начало матча было сдвинуто с 18:00 на 18:35 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 03:23 | Обновлено 17 августа 2024, 03:46
407
0

ИВАЩЕНКО: «Вся Украина сейчас смеется. Чистый гол отменили»

Главный тренер Оболони ответил на вопросы после матча с Ворсклой

17 августа 2024, 03:23 | Обновлено 17 августа 2024, 03:46
407
0
ИВАЩЕНКО: «Вся Украина сейчас смеется. Чистый гол отменили»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко ответил на вопросы после матча с Ворсклой (0:2) в третьем туре УПЛ.

– Вот этот момент с рукой. Не могу не спросить: по-вашему, была рука или нет?

– Да что, по-моему? Конечно, нет. Вся Украина сейчас звонит, пишет: чистый гол отменили. Просто хочется спросить: как трактуется? И все такое. У нас, сколько таких матчей было.

С Ковалевкой первый тур играли – тоже рукой прокидает, смотрят – ничего нет. С Александрией играли – тоже чистая рука была еще в конце чемпионата. Многие такие моменты и трактуются я не знаю, как. И все не в нашу пользу. Вроде бы специально такие моменты.

Конечно, забили мяч, напряжение футбола, где-то можно было переломить. К ребятам какие вопросы? Молодцы, играли, и по анализу – то, что я сейчас смотрел – достаточно нанесли удары, но страдает точность.

У команды-соперника, в сущности, в первой половине один момент, на добивании не доиграли, и все. Мы пытались, достаточно нанесли удары, но мяч не хочет попадать в ворота.

– Этот момент с незасчитанным голом как-то надломил команду?

– Конечно, такие ситуации надламываются, когда люди решают результат матча – имею в виду судей. Сами решают, сами надламывают такие моменты, и оно где-то, конечно, надламывает. Так что здесь трудно что-то говорить.

Хорошо, если бы какая последовательность была. Я же говорю, много таких моментов – здесь трактуют да, там трактуют по-другому. Такое впечатление, что как выгодно. Вот и все, что можно комментировать? Вся Украина смеется: почему так? Ну вот так вот.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Ворскла).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Ворскла - Оболонь Валерий Иващенко пресс-конференция судейство
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
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