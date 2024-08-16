В пятницу, 16 августа, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Сергея Задирана из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Ворскла



Команда Сергея Долганского как-то зачастила играть против донецкого «Шахтера» за последние полгода и все эти встречи против чемпиона страны для «Ворсклы» завершались неудачно – что в конце прошлого сезона, что в начале текущего, что в финале Кубка Украины. Разгром в первом туре (0:5) давал о себе знать – на следующую игру против дебютанта, «Левого берега», полтавчане вышли побеждать на опыте и спокойно забрали три очка (3:0).

О чем это может нам говорить на старте сезона? О том, что «зелено-белые» вновь будут бороться не столько за высокие места в турнирной таблице, сколько за позиции у экватора с претензиями на еврокубки на следующий сезон. Впрочем, никто большего от нынешней «Ворсклы» с ее неоднозначным финансовым положением и не ждет. Трансферная кампания прошла для полтавчан более-менее спокойно, и даже удалось подписать кого-то на замену ушедшему лидеру атаки Руслану Степанюку.

Другое дело, что общий характер проблем игрового плана у команды Сергея Долганского остался тем же. «Шахтер» этим воспользовался, «Левый берег» – нет. Как поведут себя следующие соперники? Не знает никто. После «Оболони» у «Ворсклы» будет такой календарь, что только и успевай переводить дух – «Динамо», гостевые «Карпаты», «Рух», «Кривбасс», «Заря», «Полесье», «Александрия». Кажется, о «легких» трех очках на этот период можно забыть. Поэтому предстоящая встреча будет иметь определяющий характер.

Оболонь



Тоже самое можно сказать и в контексте киевской «Оболони». У «пивоваров» впереди как начало выступлений в Кубке Украины игрой против «Колоса», так и встречи против «Полесья», «Зари», «Александрии» и «Шахтера» после этого. Разгуляться не выйдет, поэтому те очки, которые команда Валерия Иващенко, преимущественно, по собственной вине не набрала в первых двух домашних матчах против «Колоса» (2:2) и «Руха» (0:4) – исключительно на ее совести.

В контексте последней игры против «желто-черных» так и вовсе все грустно – не наиграла «Оболонь» на такой разгромный счет, но если оборона продолжает танцевать на уже поднадоевших граблях, то соперникам грех этим не воспользоваться. При этом футбол Иващенко все еще выглядит достаточно прогрессивным, как для нашего чемпионата, что отмечают даже не высоком уровне. Вот только результат прошлого сезона – борьба за выживание вплоть до переходных матчей, а старт нынешней кампании – вновь зона вылета.

Очевидно, что уход нападающего Игоря Краснопира в «Рух» дает о себе знать, ведь заменить такую потерю фактически так и не удалось. Более того – воспитанник и был среди тех, кто в прошлом матче оформлял разгром «Оболони», от чего фанатам, наверняка, еще больнее переживать это расставание. Но помочь киевлянам нечем – они выкупили контракт Дениса Теслюка у того же «Руха» за весомые для себя 350 тыс. евро, но еще даже не дебютировал за новый клуб. Остается рассчитывать на старые кадры, пусть и сыгранные еще со времен Первой лиги.

История встреч



Футбольные пути «Ворсклы» и «Оболони» ранее пересекались 3 раза в рамках Премьер-лиги Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Ворсклы» – три успешных матчей. Разница голов – 7:1. Команды последний раз играли между собой в мае 2024 года, когда на этой же арене голы Ибрагима Кане, Ильи Крупского и Николая Коваталюка против мяча Даниила Карася принес победу полтавскому коллективу (3:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 31-летний Сергей Задиран из Киевской области, который на своем счету имеет 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Гашков и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Михаил Райда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Максимом Козыряцким и Тарасом Чопилко. У Задирана есть опыт проведения матчей с участием «Ворсклы» – 1 ничья, тогда как с «Оболонью» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Ворскла»: Исенко – Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута – Челядин, Скляр, Павлюк – Кане, Ковталюк, Мякушко.

«Оболонь»: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Мединский – Мороз, Черненко – Близниченко, Приймак, Суханов – Тарануха.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости с четвертой попытки добудут оптимальный результат.

Прогноз Sport.ua Ворскла Оболонь «Оболонь» не проиграет

16 августа, пятница