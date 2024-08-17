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  4. Без победителей и проигравших. Полесье и Ингулец в Житомире разошлись миром
Премьер-лига
Полесье
17.08.2024 15:30 – FT 1 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 17:25 | Обновлено 17 августа 2024, 17:34
501
4

Без победителей и проигравших. Полесье и Ингулец в Житомире разошлись миром

Команды забили друг другу по одному голу

17 августа 2024, 17:25 | Обновлено 17 августа 2024, 17:34
501
4
Без победителей и проигравших. Полесье и Ингулец в Житомире разошлись миром
ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» открыло новый сезон провальным выступлением в квалификации Лиги конференций, где уступило по сумме двух встреч словенской «Олимпии» из Любляны (0:2 на выезде и 1:2 в домашней игре). После того команда Имада Ашура в матче 2-го тура УПЛ стало автором сенсации, обыграв в гостевом поединке донецкий «Шахтер» (1:0). Победой над «горняками» игроки «Полесья» высоко подняли планку требований к себе и ожиданий в преддверии домашней игры с «Ингульцом».

Гости из Петрово в новой кампании УПЛ после возвращения из Первой лиги стартовали скромно. Они проиграли 1:2 в гостях «Заре», правда решающий гол пропустили в компенсированное время, а затем поделили очки с «Колосом» (0:0). Оба поединка были для подопечных Василия Кобина выездными. И против «Полесья» им пришлось играть в гостях, что их шансы на успех высокими не делало.

Игра сразу же пошла под диктовку «волков», но они уперлись в стену из игроков «Ингульца» и практически сразу же сникли. Мячом они владели, атаковали, но терпели неудачу за неудачей в своих попытках. Гости под стартовым натиском хозяев выстояла и с середины первого тайма стали методично прощупывать защиту «Полесья». Старался Волохатый, хорошо из глубины действовал Козак. В общем, ближе к финалу первого тайма игра основательно переместилась максимально близко к воротам Кудрика. И на 41-й минуте петровцы закономерно забили. Виливальд на ближней стойке успешно замкнул подачу с углового. 0:1.

Поведя в счете, футболисты «Ингульца» продолжили доминировать, и за это поплатились. В компенсированное время первой 45-минутки Бристрич и Назаренко организовали стремительную контратаку, в которой вингер «Полесья» поставил результативную точку. 1:1.

Второй тайм начался с двух убойных моментов у Крушинского, который в перерыве заменил Леднева. Однако гостей два раза в одной атаке спасла реакция Паламарчука. На 53-й минуте голкипер вновь выиграл дуэль у Крушинского, а Назаренко в довершение пустил мяч верхом по касательной о перекладину. Как говорится, гол назревал.

Впрочем, так лишь говорилось, но на деле все оказалось по-иному. Игроки «Полесья» владели инициативой, больше атаковали, но делали это не достаточно мощно, чтобы проломить сопротивление гостей из Петрово. Те действовали спокойно и надежно. В общем, на поле отношения выясняли по-настоящему две равные команды. И закономерно, что их встреча в итоге завершилась вничью. 1:1.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Полесье – Ингулец – 1:1

Назаренко, 45+2 – Виливальд, 41

Виалле, 74 – Лисняк, 39

Полесье: Кудрик – Чоботенко, Виалле, Смоляков, Майсурадзе (Михайличенко, 46), Бабенко, Мустафаев (Луифер, 79), Леднев (Крушинский, 46), Гуцуляк, Назаренко (Макуана, 72), Бристрич (Пайшао, 61).

Ингулец: Паламарчук – Виливальд, Шершень, Дубилей (Сидоренко, 83), Мельничук, Лисняк (Петько, 63), Пятов, Белоцерковец (Резепов, 88), Богунов (Пушкарев, 63), Волохатый (Сад, 83), Козак.

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Стадион: Центральный городской (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замени у Полесья: Михайличенко – 5,5, Крушинский – 6,0, Пайшао – 5,5, Макуана – 5,5, Луифер – б/о.

Замени у Ингульца: Петько – 6,0, Пушкарев – 5,5, Сад – б/о, Сидоренко – б/о.

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отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Ингулец Полесье - Ингулец
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 4
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virtu0z
Ремарк вперше в житті вгадав прогноз і рахунок матчу! 
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+2
Forwardd111
Забере напевне преміальні до кінця сезону магнат АТБ ) а то розщедрився після перемоги і над кротами😆
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+2
Argon_76
Ось вам і третя сила. Після матчу з Шахтарем всі журналісти блогери були переконані у перемозі третьої сили над Інгульцем. Я вам скажу- нема ніякої третьої сили (всі перемоги над лідерами- випадковість). І купівля футболістів одного клубу в упл в іншого, це переливання з пустого в порожнє. 
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+1
Citrullus lanatus
Если Ингулец обыгрывал Динамо в Киеве,,  то какое то Полесье надо было тоже садить.
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-4
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