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Премьер-лига
Полесье
17.08.2024 15:30 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 06:14 | Обновлено 17 августа 2024, 06:16
84
0

Полесье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Покусают ли «волки» «казаков»?

17 августа 2024, 06:14 | Обновлено 17 августа 2024, 06:16
84
0
Полесье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Википедия. Стадион в Житомире

В субботу, 17 августа, состоится поединок 3 тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 15:30.

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«Полесье»

Хотя данная игра пройдет в рамках 3 тура, для «Полесья» она станет только второй. Игру первого тура житомирская команда пропустила (точнее, матч перенесли на позже) из-за того, что у соперника три игрока были вызваны в олимпийскую сборную Украины.

А вот игра 2 тура стала для «Полесья» триумфальной. После бесславного вылета из Лиги конференций в команду вообще и ее наставника, в частности, полетело много критических стрел, однако Имад Ашур сумел соорудить от них щит в виде победы над действующим чемпионом. «Шахтер» в очередной раз не сумел победить «Полесье», причем даже не сумел забить житомирянам ни одного гола. На этот раз «горняков» наказал Сергей Чоботенко, который после углового забил единственный гол в матче.

Мотивация у «волков» должна только возрасти, после умноженной в пять раз суммы премиальных за ту победу будет уже несолидно потерять очки с «Ингульцем».

Кстати, о Чоботенко. Его партнеры по центру защиты периодически травмируются – давным-давно получил повреждение Бескоровайный, а теперь и Сарапий вылетел из-за повреждения. В пару к Чоботенко тренер поставил еще одного новичка, Виалле, и остался очень доволен его игрой, заявив, что клуб не будет искать еще один центрбека для подмены Бескоровайного и Сарапия.

Удивительная история сложилась с недавними лидерами команды. Интересно, не назначили ли виновными вылет из Лиги конференций Будкивского и Козака? Так или иначе, обоих отправили тренироваться после «Олимпии» в дубль, а Будкивский уже покинул команду на правах свободного агента и даже успел подписать контракт с «Левым берегом». Оставил уже «Полесье» и Казак.

Возвращается понемногу после травмы главная надежда команды в атаке Бени Макуана. По всей вероятности, он выйдет в основе на эту игру.

«Ингулец»

«Ингулец» же в олимпийскую сборную не отправлял никого, о еврокубках только мечтает, поэтому причин, чтобы пропускать матчи чемпионата, не было. В них подопечные Василия Кобина набрали только одно очко. В матче прошлого тура «Ингулец» и «Колос» друг другу не забивали. А игру первого тура «казаки» проиграли «Заре». Причем проиграли достаточно обидно, пропустив на последней минуте.

Покинул команду опытный защитник Сергей Ченбай, так и не дебютировавший в УПЛ в составе «Ингульца».

Более-менее успешно пережил неприятную травму Марьян Мысык, получивший повреждение в игре против «Колоса». Вряд ли мы увидим Марьяна на поле в ближайший месяц.

Что интересно, «Ингулец» первые пять матчей чемпионата будет играть на выезде, данный матч станет третьим в этой серии.

Присоединился к команде форварде Серий Кисленко, последним клубом которого было как раз «Полесье».

Статистика встреч

Так случилось, что команды играли в разных лигах и до сих пор не пересекались в официальных матчах.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Смоляков – Бабенко, Таллес – Гуцуляк, Кушниренко, Макуана – Бристрич

«Ингулец»: Паламарчук – Дубилей, Шершень, Петько, Малыш, Мельничук – Белоцерковец, Волохатый, Пятов, Богунов – Козак

Прогноз на противостояние

После большого успеха команды нередко переживают в следующей игре игровой кризис, однако все же спрогнозируем победу «Полесья», возможно, с разницей в два мяча.

17 августа, суббота

«Заря» – «Ингулец»
Житомир. Стадион «Центральный». 15:30»
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Александр Каленов (Хмельницкий)
ПОЛЕСЬЕ ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0

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Полесье Житомир Ингулец Полесье - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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