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Полесье
17.08.2024 15:30 – FT 1 : 1
Ингулец
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18 августа 2024, 01:20 | Обновлено 18 августа 2024, 01:24
46
0

Имад АШУР: «Было два разных тайма»

Главный тренер «Полесья» подытожил игру против «Ингульца»

18 августа 2024, 01:20 | Обновлено 18 августа 2024, 01:24
46
0
Имад АШУР: «Было два разных тайма»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесье» Имад Ашур прокомментировал ничью своей команды в матче 3 тура УПЛ против «Ингульца» (1:1).

Ничья с «Ингульцем». Что можете сказать по горячим следам, резюмируя матч?

– Я уже сказал на пресс-конференции, что было два разных тайма. Соответствующий результат.

– ​​​Ребята в интервью говорят, что моменты создавались, но реализации не было, согласитесь с этим?

–​ ​​ Если говорить о втором тайме – да.

–​ ​​​Сегодня было 6 изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против «Шахтера». Чем была продиктована ротация?

–​​​ Она была продиктована предыдущей игрой и энергией, которая была там отдана и кондициями определенных игроков, непосредственно, после игры. Стратегически на трех соперников, включая сегодняшний, перед матчами сборных, пришлось делать ротацию. Мне кажется, что это тоже нормальная часть процесса.

На старте второго тайма только у Крушинского было несколько хороших случаев. Реализуй Борис хоть одну из них – все могло бы закончиться разгромом?

- Не реализовали же. Поэтому сейчас мы можем только что-то предполагать. Предположение – это не реальность, реальность уже зафиксирована, мы должны ее принимать так же, как и предыдущую игру. Надо принять эту реальность, потому что предыдущая была слишком сладкой.

– ​​​Сегодня на поле оказались Луифер и Макуана, которые только недавно восстановились от травм, насколько удовлетворены их формой?

Бенни уже относительно длительное время работает в общей группе, еще с периода нашего пребывания в Польше. Но он и пропустил гораздо больше, поэтому набор кондиций – это не вопрос двух-трех недель, к сожалению. А Луифер хоть и меньше пропустил, но провел всего 4 тренировки в общей группе. Общая группа означает, что медицински игроку ничего не мешает выполнять все упражнения и находиться готовым на какую-то часть игры. Конечно, мы ждем улучшения их кондиций, но это исключительно вопрос времени.

–​​ ​​​ Какие слова подбирали к ребятам, что команда получилась настолько другой и настолько заведенной?

- Мы проговорили те вещи, о которых мы говорили и перед игрой. Но почему-то мы решили методически ими пренебрегать, пока соперник не отжал нас к чужим воротам. Мы потратили много энергии не на рациональное, методическое владение мячом, а на возвращение к чужим воротам, бег на 50, 60 или 70 метров. Соответственно, нужно было провести эту показательную беседу. Показательна в том смысле, что моменты во время игры могли нас на них повлиять. Также мы показали некоторые эпизоды, которые показали нам аналитики в перерыве, чтобы показать, что это не совсем то, о чем мы договаривались. На мой взгляд, во втором тайме это было воспринято буквально. Мы искали пространство не там, где нам его открывают. это логично, потому что соперник на своей половине будет всегда защищать ворота и ось глубины. То есть, середину поля, в направлении ворот, нам же нужно искать путь к воротам. Я настаиваю на том, что не к нашим, а туда, но уже в обход. Потом уже, если нас никто не подгоняет вперед, то мы можем найти более широкие точки, чтобы один, два, три раза подать, подобрать, а затем попытаться найти возможности между линиями, если соперник даст простор. Когда мы попадаем в ловушку, которую делает любой организованный соперник, мы тратим энергию на бег назад, соответственно, с большей вероятностью будем нарушать правила ближе к нашим воротам и создавать лишние стандарты. Сегодня стандарт сыграл против нас.

В конце хочется поговорить о позитиве. Сегодня состоялось ваше первое свидание с житомирской публикой, каким оно было?

- Я думаю, вы очень хорошо понимаете, что хотелось отблагодарить немного больше. Предыдущий матч уже прошел, и мы его уже забыли. Сегодня хотелось больше отблагодарить игру. Ладно, предполагаю, что второй тайм мы, возможно, не можем записать в актив, но было больше позитива в игре. Скажу откровенно, что результатом категорически недовольны все, кто болеет и сочувствует клубу. Несмотря на это, после хочу поблагодарить болельщиков, потому что поддержка ощущалась. Надеюсь на понимание того, что мы стараемся делать все ради результата. К сожалению, мы не являемся его владельцами и не всегда можем его предвидеть. Вернусь к тому, что мы пока находимся в процессе того, что хотим построить.

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур Полесье - Ингулец Ингулец чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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