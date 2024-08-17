Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Ингулец – 1:1. Новичок остановил Волков. Обзор матча
Премьер-лига
Полесье
17.08.2024 15:30 – FT 1 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 18:33 |
264
0

Полесье – Ингулец – 1:1. Новичок остановил Волков. Обзор матча

Житомирская команда потеряла очки на своем поле

17 августа 2024, 18:33 |
264
0
Полесье – Ингулец – 1:1. Новичок остановил Волков. Обзор матча
УПЛ

В матче 3-го тура УПЛ Полесье не сумело развить успех прошлого поединка, когда команда Имада Ашура обыграла Шахтер. В субботу житомирская команда на своем поле сыграла 1:1 с ФК Ингулец.

Гости забили первыми, а Полесье отыгралось во втором тайме.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Полесье – Ингулец – 1:1
Голы: Назаренко, 45+2 – Виливальд, 41

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Volodymyr Vilivald (Ингулец).
По теме:
КАРАВАЕВ: «В такой команде, как Динамо, должна быть конкуренция»
Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Полесье - Ингулец видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
Футбол | 17 августа 2024, 14:13 5
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал

Канал будет показывать футбол, бокс, единоборства, хоккей, мотоспорт

Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Футбол | 16 августа 2024, 19:55 8
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду

Форвард перейдет в Левый берег

Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Футбол | 16.08.2024, 20:55
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута
Футбол | 17.08.2024, 19:08
Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута
Миколенко и Забарный начали сезон АПЛ. Поражение Эвертона, ничья Борнмута
Джеймс Тони назвал нынешних бойцов, которые могли доминировать в его эпоху
Бокс | 17.08.2024, 14:54
Джеймс Тони назвал нынешних бойцов, которые могли доминировать в его эпоху
Джеймс Тони назвал нынешних бойцов, которые могли доминировать в его эпоху
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 15
Футбол
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
15.08.2024, 23:11
Бокс
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 130
Футбол
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
16.08.2024, 10:12
Бокс
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
16.08.2024, 09:23
Футбол
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
16.08.2024, 03:59 3
Футбол
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
16.08.2024, 08:30 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем