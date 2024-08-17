В матче 3-го тура УПЛ Полесье не сумело развить успех прошлого поединка, когда команда Имада Ашура обыграла Шахтер. В субботу житомирская команда на своем поле сыграла 1:1 с ФК Ингулец.

Гости забили первыми, а Полесье отыгралось во втором тайме.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Полесье – Ингулец – 1:1

Голы: Назаренко, 45+2 – Виливальд, 41