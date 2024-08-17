Украина. Премьер лига17 августа 2024, 18:33 |
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Полесье – Ингулец – 1:1. Новичок остановил Волков. Обзор матча
Житомирская команда потеряла очки на своем поле
17 августа 2024, 18:33 |
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В матче 3-го тура УПЛ Полесье не сумело развить успех прошлого поединка, когда команда Имада Ашура обыграла Шахтер. В субботу житомирская команда на своем поле сыграла 1:1 с ФК Ингулец.
Гости забили первыми, а Полесье отыгралось во втором тайме.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Полесье – Ингулец – 1:1
Голы: Назаренко, 45+2 – Виливальд, 41
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Volodymyr Vilivald (Ингулец).
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