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Полесье
17.08.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 12:50 | Обновлено 15 августа 2024, 13:24
87
0

Полесье – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025

15 августа 2024, 12:50 | Обновлено 15 августа 2024, 13:24
87
0
Полесье – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье Житомир

В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово.

Поединок пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В рамках Украинской Премьер-лиги «Полесье» и «Ингулец» ранее еще не встречались.

В текущей таблице сезона команда из Житомира занимает 5-е место, имея 3 очка. У клуба из Петрово 1 пункт и 13-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ингулец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Полесье Житомир Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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