В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово.

Поединок пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В рамках Украинской Премьер-лиги «Полесье» и «Ингулец» ранее еще не встречались.

В текущей таблице сезона команда из Житомира занимает 5-е место, имея 3 очка. У клуба из Петрово 1 пункт и 13-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ингулец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.