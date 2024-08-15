Полесье – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Стенограмма матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025
В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово.
Поединок пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В рамках Украинской Премьер-лиги «Полесье» и «Ингулец» ранее еще не встречались.
В текущей таблице сезона команда из Житомира занимает 5-е место, имея 3 очка. У клуба из Петрово 1 пункт и 13-я позиция.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ингулец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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