Состав идентичный, результат противоположный. Рух разгромил Зарю

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Украинская Премьер-лига. 4 тур

«Рух» – «Заря» – 3:0

Голы: Карабин, 17, Рунич, 49 , Краснопир, 60

Предупреждения: Пидгурский, 19, Холод, 44 , Клайвер, 78 – Будкивский, 66

Удаление: Клайвер, 90+1 (две ЖК)

На 14 минуте Притула (Рух) не забил пенальти (вратарь)

«Рух»: Ледвий – Рунич (Слива, 88), Холод, Дидык, Роман – Пидгурский, Федор (Джурабаев, 88), Притула (Семотюк, 72) – Квасница (Сыч, 72), Краснопир, Карабин (Клайвер, 64)

«Заря»: Турбаевский – Тронтель, Джордан, Нвайезе (Мичин, 62), Жуниньо (Вантух, 62) – Яцык, Башич – Кирюханцев (Будкивский, 46), Бенито (Горбач, 54), Антюх (Слесарь, 73) – Герреро

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

«Арена Львов» (Львов)

РУХ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА