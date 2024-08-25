Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состав идентичный, результат противоположный. Рух разгромил Зарю
Премьер-лига
Рух Львов
25.08.2024 15:30 – FT 3 : 0
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 17:27 | Обновлено 25 августа 2024, 17:33
928
1

Состав идентичный, результат противоположный. Рух разгромил Зарю

Львовяне, в отличии от игры прошлого тура, очень уверенно победили соперников

25 августа 2024, 17:27 | Обновлено 25 августа 2024, 17:33
928
1
Состав идентичный, результат противоположный. Рух разгромил Зарю
ФК Рух

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 4 тур

«Рух» – «Заря» – 3:0

Голы: Карабин, 17, Рунич, 49 , Краснопир, 60

Предупреждения: Пидгурский, 19, Холод, 44 , Клайвер, 78 – Будкивский, 66

Удаление: Клайвер, 90+1 (две ЖК)

На 14 минуте Притула (Рух) не забил пенальти (вратарь)

«Рух»: Ледвий – Рунич (Слива, 88), Холод, Дидык, Роман – Пидгурский, Федор (Джурабаев, 88), Притула (Семотюк, 72) – Квасница (Сыч, 72), Краснопир, Карабин (Клайвер, 64)

«Заря»: Турбаевский – Тронтель, Джордан, Нвайезе (Мичин, 62), Жуниньо (Вантух, 62) – Яцык, Башич – Кирюханцев (Будкивский, 46), Бенито (Горбач, 54), Антюх (Слесарь, 73) – Герреро

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

«Арена Львов» (Львов)

РУХ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Ингулец
Имад АШУР: «Результат получился замечательным для всех»
Еще один хет-трик в туре УПЛ. Полесье уничтожило Оболонь в Житомире
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Заря отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Футбол | 25 августа 2024, 00:44 2
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина

Андрей, вероятно, покинет «Реал» летом 2025 года

ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»
Футбол | 25 августа 2024, 15:40 6
ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»
ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»

Специалист не верит, что Георгий будет прогрессировать

Рубикон Марино Пушича
Футбол | 25.08.2024, 09:24
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Футбол | 25.08.2024, 08:22
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Реал Мадрид – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.08.2024, 17:20
Реал Мадрид – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Розганяти свою молодь "за безплатно", тренерів та гравців основи, які мають сміливість висловити свою думку, а натомість набирати гравців в аренду - це шлях в нікуди. На жаль - мабуть ми вже не побачимо тієї Зорі, яку називали "мужики". В цеї команди нема ні характеру, ні майстерності, ні бажання. Осталися одні конфлікти.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 1
Бокс
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
«Единственный, кто может его победить – это...» Беллью высказался об Усике
25.08.2024, 01:48
Бокс
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
23.08.2024, 18:14 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
23.08.2024, 17:06 4
Футбол
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
23.08.2024, 19:17 2
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
24.08.2024, 15:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем