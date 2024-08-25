Украина. Премьер лига25 августа 2024, 18:22 |
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Рух – Заря – 3:0. Львовяне не оставили шансов луганчанам. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ
25 августа 2024, 18:22 |
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В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Заря».
Команды встретились на «Арене Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Львовский клуб одержал убедительную победу со счетом 3:0. Голы за «Рух» забивали Карабин, Рунич и Краснопир.
Украинская Премьер-лига. 4 тур
«Рух» – «Заря» – 3:0
Голы: Карабин, 17, Рунич, 49 , Краснопир, 60
События матча
90’ +2
Klayver (Рух Львов) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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