В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Заря».

Команды встретились на «Арене Львов» во Львове.

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Львовский клуб одержал убедительную победу со счетом 3:0. Голы за «Рух» забивали Карабин, Рунич и Краснопир.

Украинская Премьер-лига. 4 тур

«Рух» – «Заря» – 3:0

Голы: Карабин, 17, Рунич, 49 , Краснопир, 60