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  4. Рух – Заря – 3:0. Львовяне не оставили шансов луганчанам. Видеообзор
Премьер-лига
Рух Львов
25.08.2024 15:30 – FT 3 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 18:22 |
664
0

Рух – Заря – 3:0. Львовяне не оставили шансов луганчанам. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ

25 августа 2024, 18:22 |
664
0
Рух – Заря – 3:0. Львовяне не оставили шансов луганчанам. Видеообзор
УПЛ

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Заря».

Команды встретились на «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Львовский клуб одержал убедительную победу со счетом 3:0. Голы за «Рух» забивали Карабин, Рунич и Краснопир.

Украинская Премьер-лига. 4 тур

«Рух» – «Заря» – 3:0

Голы: Карабин, 17, Рунич, 49 , Краснопир, 60

События матча

90’ +2
Klayver (Рух Львов) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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