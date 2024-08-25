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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать, но не следует слишком праздновать»
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 19:10 |
259
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать, но не следует слишком праздновать»

Тренер «Руха» – о победе над «Зарей»

25 августа 2024, 19:10 |
259
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать, но не следует слишком праздновать»
ФК Рух. Виталий Пономарев

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Заря». Львовский клуб одержал убедительную победу со счетом 3:0.

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев высказался об этом матче.

«Приятно побеждать, но не следует слишком праздновать, ведь уже в пятницу у нас следующий матч против «Ингульца». Игра против «Зари» была сложной, ведь это сильный соперник в составе которого много качественных футболистов. Я благодарен ребятам, что команда сделала правильные выводы после предыдущего матча. Поражения могут случаться и это вполне нормально, особенно для коллектива, который только формируется. Главное – правильно отреагировать и наши футболисты это сделали. Они выполнили много работы и придерживались тренерских установок.

Мы знали, как «Заря» играет в защите, поэтому готовились к этому и хотели использовать их слабые стороны. У луганчан сильная группа атаки, но есть определенные проблемы в обороне. Мы же хотели показать свои сильные стороны, играть более вертикально, создавать больше моментов и нам это удалось.

Конечно, хочется, чтобы все игроки были здоровыми и могли помочь команде. Но это футбол и травмы являются его неотъемлемой частью. Как я уже ранее говорил, «Рух» в любом случае не будет сдаваться и бороться за победу кто бы ни играл в нашем составе. Наши игроки хорошо справились с вызовом и достойно представляют клуб.

Клайвер это молодой и перспективный футболист, который начинает играть в основе. Для него игровые минуты очень важны. Я не видел эпизода с удалением и не хочу обсуждать действия арбитра. Просто Клайвер будет дисквалифицирован, получит меньше времени на поле и это плохо для его роста. Завтра мы начнем готовиться к матчу с «Ингульцом» и будем думать, кто будет играть в том поединке.

«Рух» наигрывает стандарты и гол стал следствием этой работы. Василий Рунич и в предыдущем сезоне отметился голом в воротах «Зари». Видимо, это его «любимая» команда. Мы готовимся к каждому сопернику и под каждого оппонента наигрываем стандарты и различные комбинации.

Все игроки, работающие с основой, являются частью команды и могут получить свой шанс, как сегодня Слива и Джурабаев. Также дебютный матч сыграл Семотюк. У нас есть травмированные игроки, поэтому каждый имеет шанс проявить себя и бороться за место в составе. Похожая ситуация была и в прошлом сезоне, когда за «Рух» дебютировало много молодежи, которая хорошо себя проявила. Главное, чтобы эти футболисты играли согласно нашим игровым принципам и соответствовали клубной стратегии, тогда и придет результат», – сказал Пономарев.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Рух Львов
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