В воскресенье, 25 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:30.

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«Рух»

Львовский «Рух», как и еще несколько команд Премьер-лиги, пропускал первый тур из-за участия нескольких своих игроков в Олимпийских играх, поэтому «львы» стартовали сразу со второго тура. В нем была разгромлена «Оболонь» со счетом 4:0.

После такого результата казалось, что и черкасский ЛНЗ точно потеряет очки с «руховцами». Тем более, что счет открыл в том матче Илья Квасница. Однако подопечные Андреса Карраско собрались и отгрузили сопернику три гола.

Не в последнюю очередь такой результат стал возможным из-за кадровых проблем «львов». Похоже, из травмированных игроков вполне можно составить еще одну вполне конкурентную команду. Неудивительно, что тогда была сделана всего одна замена – на поле вышел Клайвер. Из-за проблем с исполнителями ряд игроков играли не на своих позициях, как, например, Рунич на месте правого защитника.

Стоит отметить достойное поведение и клуба вообще, и тренерского штаба или игроков в частности. Уверен, что в нашем чемпионате нашлось бы немало коллективов (даже среди грандов), которые начали бы, мягко говоря, ныть и жаловаться на проблемы, обвиняя как не коварных арбитров или оппонентов, то собственную несчастливую судьбу, но «руховцы» показали, что они выше этого, не вынеся в публичную плоскость ни одного подобного заявления, за что им честь и хвала.

«Заря»

У «Зари» из-за Олимпиады пропусков матчей не было, поэтому луганская команда отыграла все три матча. И в них набрала шесть очков, что выглядит совсем неплохо, учитывая прошлогодний ужас с результатами. Были побеждены «Ингулец» (2:1) и «Черноморец» (1:0). Проиграли только «Александрии», но, как показал матч «полиграфов» против «Шахтера», ничего удивительного в этом нет, Руслан Ротань вполне может удивить нас в этом сезоне.

По слухам, плохое настроение у основного форварда команды Эдуардо Герреро, поссорившегося с тренерами и готовящегося к уходу из команды. Однако якобы именно из-за плохого характера панамца отказалось подписывать киевское «Динамо», и как сложится его судьба, неизвестно. По крайней мере, игровое время он получал до сих пор неплохое, но в кубковом матче среди недели (любительская «Олимпия» с Савинец была обыграна со счетом 4:1) не участвовал из-за, как заявили, повреждения. Посмотрим.

В случае ухода Герреро из команды его вполне может заменить Филипп Будковский, который недавно был практически изгнан из житомирского «Полесья». Напомним, Будковский уже выступал за «Зарю» и получал из этой команды вызов в национальную сборную Украины.

Травмировался новичок команды Владислав Вакула, но, по прогнозам врачей, вряд ли он пропустит больше месяца.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли восемь матчей: +2=2-4, разница мячей 14:6 в пользу «Зари».

Ориентировочные составы

«Заря»: Турбаевский – Тронтель, Джордан, Нваэзе, Вантух – Яцик, Башич – Кирюханцев, Мичин, Антюх – Герреро

«Рух»: Ледвий – Рунич, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский, Притула – Квасница, Федор, Карабин – Краснопир

Прогноз на противостояние

Честно говоря, очень трудно что-то прогнозировать, что одни, что другие могут как выдать яркий матч, так и провалиться. И ничьей тоже не стоит исключать, поэтому, пожалуй, поставим на обмен голами и разделение очков.

25 августа, воскресенье