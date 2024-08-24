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Премьер-лига
Рух Львов
25.08.2024 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 23:37 | Обновлено 24 августа 2024, 23:47
18
0

Рух – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2024, 23:37 | Обновлено 24 августа 2024, 23:47
18
0
Рух – Заря. Текстовая трансляция матча
Заря Луганск

В воскресенье, 25 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух» уверенно начал сезон разгромом «Оболони», однако травмопад не позволил набрать очки с ЛНЗ. «Заря» победила «Ингулец» и «Черноморец», но уступила крепкой «Александрии». Среди недели луганская команда играла в Кубке Украины, однако вряд ли потратила много сил, поскольку в том матче играли преимущественно дублеры, одолевшие любителей из Савинец со счетом 4:1. Посмотрим, что сможет выжать Виталий Пономарев из обескровленной команды и какие сюрпризы нам подготовили Юрий Коваль и Младен Бартулович.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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