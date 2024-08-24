В воскресенье, 25 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:30.

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«Рух» уверенно начал сезон разгромом «Оболони», однако травмопад не позволил набрать очки с ЛНЗ. «Заря» победила «Ингулец» и «Черноморец», но уступила крепкой «Александрии». Среди недели луганская команда играла в Кубке Украины, однако вряд ли потратила много сил, поскольку в том матче играли преимущественно дублеры, одолевшие любителей из Савинец со счетом 4:1. Посмотрим, что сможет выжать Виталий Пономарев из обескровленной команды и какие сюрпризы нам подготовили Юрий Коваль и Младен Бартулович.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря» в украинской версии сайта.